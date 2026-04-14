Ίλιτς: «Ο Νίκολιτς είναι ο καλύτερος Σέρβος προπονητής - Έχει ήδη προτάσεις για το επόμενο βήμα»

Εντυπωσιασμένος από τη δουλειά και την οργάνωση του Μάρκο Νίκολιτς δήλωσε ο Βλάντιμιρ Ίλιτς.

Για την εμπειρία του στο ελληνικό ποδόσφαιρο ως βοηθός του Μίλαν Ράσταβατς, αλλά και ως ο νεότερος κάτοχος UEFA Pro στην Ευρώπη μίλησε στην ιστοσελίδα mozzartsport ο Βλάντιμιρ Ίλιτς.

Ο 27χρονος Σέρβος αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην ΑΕΚ και κυρίως στον Μάρκο Νίκολιτς, τον οποίο χαρακτήρισε ως τον πιο εντυπωσιακό προπονητή που έχει γνωρίσει από κοντά. Έκανε λόγο για υψηλό επίπεδο οργάνωσης στο τεχνικό επιτελείο, τον τρόπο λειτουργίας ενός σύγχρονου κλαμπ και τον ηγετικό ρόλο του Νίκολιτς, σημειώνοντας ότι διαθέτει όλα τα στοιχεία για να κάνει το επόμενο βήμα στα τοπ ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.

Συγκεκριμένα, ο Ίλιτς τόνισε:

Για Ελλάδα, Αστέρα AKTOR και ΟΦΗ: «Για μένα είναι ένα πρωτάθλημα υψηλού επιπέδου. Οι ομάδες χωρίζονται σε μεγάλες, μεσαίες και μικρότερες. Ο Αστέρας και ο ΟΦΗ ανήκουν στη μεσαία κατηγορία, κάτι που φάνηκε και από τη θέση που καταλάβαμε. Οι συνθήκες είναι εξαιρετικές, οι σύλλογοι είναι οργανωμένοι, οι πληρωμές γίνονται κανονικά και υπάρχει σταθερότητα. Οι στόχοι είναι ρεαλιστικοί, όπως η 6η-8η θέση και μια καλή πορεία στο Κύπελλο.

Στον ΟΦΗ πετύχαμε κάτι σημαντικό, φτάνοντας στον τελικό Κυπέλλου μετά από 38 χρόνια. Στην Κρήτη το ποδόσφαιρο βιώνεται διαφορετικά, πιο χαλαρά, με έμφαση στο περιβάλλον και την καθημερινότητα, κάτι που απαιτεί και διαφορετική διαχείριση από έναν προπονητή».

Για την ΑΕΚ και τον Μάρκο Νίκολιτς: «Ο Μάρκο Νίκολιτς είναι ο προπονητής που με εντυπωσίασε περισσότερο. Έχει φέρει ένα διαφορετικό επίπεδο οργάνωσης στο τεχνικό επιτελείο και στον τρόπο λειτουργίας της ομάδας. Διαθέτει φυσικό κύρος και δεν είναι τυχαίο ότι έχει επιτυχίες όπου κι αν δουλέψει. Για μένα είναι ο καλύτερος Σέρβος προπονητής στο υψηλότερο επίπεδο αυτή τη στιγμή και είναι θέμα χρόνου να βρεθεί σε ακόμη μεγαλύτερο πρωτάθλημα. Έχει ήδη προτάσεις και είναι ξεκάθαρο ότι θα κάνει το επόμενο βήμα.

Το πόσο αφοσιωμένος είναι φαίνεται από το γεγονός ότι όταν ολοκλήρωνε το συμβόλαιό του στην Ουγγαρία και είχε ήδη υπογράψει προσύμφωνο με τη Λοκομοτίβ, από τον Νοέμβριο ή Δεκέμβριο… τον Ιούνιο πήγε στη Ρωσία και αμέσως αυτός και όλο το επιτελείο του μιλούσαν ρωσικά. Αυτό λέει πολλά για το επίπεδο προετοιμασίας του. Έτσι κάνει τη διαφορά. Μόλις πήγε, έμαθε την κουλτούρα και την ιστορία, μιλούσε τη γλώσσα… Όταν πήγα κι εγώ κοντά του στην Αθήνα, με ξενάγησε στην ιστορία και την κουλτούρα της ΑΕΚ, κάνοντάς μου ουσιαστικά “μάθημα” μέσα στο μουσείο της ομάδας. Ξέρω επίσης ότι τώρα μαθαίνει ισπανικά – όπως κι εγώ – και το έχουμε συζητήσει. Δεν λέω ότι θα πάει στην Ισπανία, γιατί μιλάει ήδη ιταλικά και αγγλικά… Είναι ένας άνθρωπος που προετοιμάζεται πολύ σοβαρά και δουλεύει συνεχώς με τον εαυτό του».