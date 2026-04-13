Γκολ ο Γιάρεμτσουκ και νίκη η Λιόν μετά από 2 μήνες (vid)

Ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ σκόραρε για τη Λιόν στη Ligue 1 και την οδήγησε στην πρώτη της νίκη μετά από δύο μήνες.

Το δεύτερό του τέρμα με τη φανέλα της Λιόν πέτυχε ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ, ο οποίος σκόραρε στη νίκη επί της Λοριάν με 2-0. Αυτό ήταν το πρώτο γκολ του Ουκρανού φορ στη Ligue 1 και άνοιξε τον δρόμο για την πρώτη νίκη των «λιονέ» μετά από δύο μήνες στο πρωτάθλημα.

Ο Γιάρεμτσουκ, ο οποίος αγωνίζεται στη Λιόν με τη μορφή δανεισμού από τον Ολυμπιακό, άνοιξε το σκορ στο 49’, μετά από ασίστ του Εντρίκ. Το δεύτερο γκολ της Λιόν πέτυχε ο Τολισό στο 56’. Με αυτή τη νίκη η Λιόν ανέβηκε στην 5η θέση με 51 βαθμούς και παλεύει για να βγει στο Champions League.

