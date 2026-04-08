Ο Ατρόμητος είχε τις περισσότερες ευκαιρίες, όμως η Κηφισιά κατάφερε και πήρε την λευκή ισοπαλία που τελικά βόλεψε και τους δύο...

Όπως είναι μενού της Μεγάλης Εβδομάδας είναι και αυτό των πλέι-άουτ της Super League: λιτό και νηστίσιμο. Ο Ατρόμητος και η Κηφισιά είχαν την πολυτέλεια να κλείνουν την 2η αγωνιστική και να γνωρίζουν τα υπόλοιπα αποτελέσματα. Με όσα έγιναν νωρίτερα, μία ισοπαλία θα ήταν βολική και για τους δύο και τελικά αυτή ήταν που σφράγισε τις προσπάθειες των δύο ομάδων.

Με ελάχιστα ρίσκα, λίγες φάσεις, το 0-0 έμεινε ως το τέλος, με τους Περιστεριώτες να παραμένουν στην κορυφή της ειδικής βαθμολογίας και την ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο να διατηρεί το +7 από την ζώνη υποβιβασμού.

Αν υπήρχε μία ομάδα που άξιζε κάτι παραπάνω από την μοιρασιά, αυτή ήταν ο Ατρόμητος. Η ομάδα του Ντούσαν Κέρκεζ ήταν αυτή που κυνήγησε με περισσότερη ζέση το γκολ, όμως η αστοχία στην τελική προσπάθεια κόστισε.

Το πρώτο ημίχρονο έφυγε... νεράκι, με πολλά φάουλ, πολλές διακοπές και ελάχιστο ποδόσφαιρο. Η μοναδική καλή στιγμή ήρθε στο 43ο λεπτό, όταν ο Μίχορλ εκτέλεσε φάουλ από τα αριστερά, ο Σταυρόπουλος πετάχτηκε στο πρώτο δοκάρι, όμως η κεφαλιά του σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι.

Στην επανάληψη το παιχνίδι... ζωήρεψε. Το έναυσμα έδωσε ένα καλό σουτ του Αντόνισε (46'), το οποίο μπλόκαρε ο Γκουγκελασβίλι, κάτι που άναψε λιγάκι τα αίματα.

Ακολούθησε ένα δεκάλεπτο πίεσης, όμως και πάλι οι φιλοξενούμενοι απείλησαν με νέο διαγώνιο σουτ του Αντονίσε από το ύψος της περιοχής (58') που βρήκε σε ετοιμότητα τον Γκουγκελασβίλι.

Οι παίκτες του Κέρκεζ είχαν τις στιγμές τους με Ουκάκι (57'), Μπάκου (64') και Τσούμπερ (67'), όμως η τελική προσπάθεια δεν ήταν και η καλύτερη.

Η αποβολή με δεύτερη κάρτα του Λαρουσί (85') έφερε ακόμα μεγαλύτερη πίεση, αλλά όχι καθαρές ευκαιρίες με το 0-0 να μένει μάλλον δίκαια ως το τέλος.

Ατρόμητος: Γκουγκεσασβίλι, Μουντές, Σταυρόπουλος, Μανσούρ, Ούρονεν, Τσιγγάρας (82' Καραμάνης), Μίχορλ, Ουκάκι (73' Τσιλούλης), Γιουμπιτάνα (73' Φαν Βέερτ), Τσούμπερ (82' Πνευμονίδης), Τσαντίλας (61' Μπάκου).

Κηφισιά: Ραμίρες, Κονατέ, Πόκορνι, Πέτκοφ, Λαρουσί, Ρουμπέν Πέρεθ (76' Έμποχ), Ρουκουνάκης, Αμανί (62' Νούνελι), Πόμπο (62' Θεοδωρίδης), Αντόνισε (88' Σόουζα), Χριστόπουλος (62' Μπερνάρντο).