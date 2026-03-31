Για την επιστροφή στις νίκες η Εθνική στη Βουδαπέστη

Την Ουγγαρία αντιμετωπίζει σήμερα η Εθνική Ελλάδας στην Groupama Arena, σε φιλικό παιχνίδι, με το ζητούμενο να είναι η καλή εμφάνιση και η νίκη.

Νέο πρόσωπο καλείται να δείξει η Εθνική Ελλάδας, στο δεύτερο φιλικό της παιχνίδι, όπου αντιμετωπίζει απόψε (20:00, Alpha) την Ουγγαρία στη Groupama Arena. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα έχασε 1-0 από την Παραγουάη στο φιλικό της Παρασκευής, δείχνοντας λιγοστά καλά στοιχεία, κυρίως επιθετικά.

Απέναντι στους Ούγγρους, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς αναμένεται να προχωρήσει σε κάποιες αλλαγές στη ενδεκάδα, λόγω και των απουσιών. Εκτός πλάνων βρίσκονται ο Μαυροπάνος λόγω διάσεισης και ο Κοντούρης που ενσωματώθηκε στην Ελπίδων, ενώ αμφίβολη είναι λόγω ίωσης η συμμετοχή των Κωνσταντέλια, Καρέτσα και Ζαφείρη.

Οι δύο ομάδες συναντώνται για πρώτη φορά μετά το 2022, όταν σε φιλικό αγώνα η Ουγγαρία είχε επικρατήσει με 2-1, ενώ συνολικά σε 12 αναμετρήσεις, επίσημες ή φιλικές, η Ελλάδα μετρά 3 νίκες, 3 ισοπαλίες και 6 ήττες.

Οι πιθανές ενδεκάδες

Ουγγαρία: Μπ. Τοτ, Κέρκεζ, Μπόλα, Ντάρνταϊ, Όρμπαν, Βιτάλις, Σέφερ, Σεν, Α. Τοτ, Σόμπσλαϊ, Λούκατς.

Ελλάδα: Τζολάκης, Τσιμίκας, Βαγιαννίδης, Κουλιεράκης, Ρέτσος, Κουρμπέλης, Μουζακίτης, Τζόλης, Καρέτσας, Μπακασέτας, Παυλίδης.