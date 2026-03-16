ΠΑΟΚ: Ο Γερεμέγιεφ ήρθε ως έτοιμη λύση, αφέθηκε στον Λουτσέσκου και «μιλάει» στο γήπεδο

Ο Αλεξάντερ Γερεμέγιεφ ήρθε να «κουμπώσει» σε ένα ήδη δομημένο σύνολο, έχοντας ως αβαντάζ ότι δεν χρειάζεται χρόνο. Άμεσα εξελίχθηκε σε ένα χρήσιμο «εργαλείο» στα χέρια του Λουτσέσκου, προσφέροντας όσα του ζητήθηκαν στα λεπτά που του δόθηκαν.

Τα έχουμε πει, τα έχουμε γράψει πολλές φορές... Αυτή η μεταγραφή δεν έκανε γκελ. Τελεία. Ίσως το θέτουμε και κομψά. Αλήθεια πόσο άδικο για έναν ποδοσφαιριστή που σε αυτό το διάστημα της παρουσίας του στη Θεσσαλονίκη, δεν έχει δώσει το παραμικρό δικαίωμα; Απόλυτα σοβαρός εντός και εκτός γηπέδων, έγινε αμέσως μία χρήσιμη επιλογή στα χέρια του προπονητή του. Για όσα λεπτά εκείνος ήθελε και έκρινε πως τον χρειάζεται...

Και ο Γερεμέγιεφ ήρθε ακριβώς με αυτή τη λογική: να προστεθεί σε ένα γκρουπ και να δώσει λύσεις όποτε χρειαστεί.

Και μέχρι στιγμής το κάνει με τον πιο ουσιαστικό τρόπο.

Ο Σουηδός επιθετικός βρίσκεται στον ΠΑΟΚ λιγότερο από τρεις μήνες, καθώς ανακοινώθηκε στις 31 Δεκεμβρίου του 2025, όμως έχει ήδη καταφέρει να αφήσει το αποτύπωμά του στην επιθετική γραμμή της ομάδας. Από το ντεμπούτο του στις 6 Ιανουαρίου, στην αναμέτρηση Κυπέλλου απέναντι στον Ατρόμητο, μέχρι και το παιχνίδι της 15ης Μαρτίου έχουν περάσει μόλις 69 ημέρες.

Σε αυτό το διάστημα έχει ήδη συμμετοχή σε οκτώ γκολ του ΠΑΟΚ, με πέντε δικά του τέρματα και τρεις ασίστ, αποδεικνύοντας πόσο γρήγορα προσαρμόστηκε στα αγωνιστικά «θέλω» του Λουτσέσκου.

Την πιο πρόσφατη επιβεβαίωση της αποτελεσματικότητάς του την έδωσε απέναντι στον Λεβαδειακό, σκοράροντας ένα ιδιαίτερα όμορφο γκολ απέναντι σε μια ομάδα από την οποία είχε περάσει στο παρελθόν.

Συνολικά, σε 12 συμμετοχές έχει πετύχει πέντε γκολ, απέναντι στον Πανσερραϊκό, τη Θέλτα, δύο φορές κόντρα στην Κηφισιά και το πιο πρόσφατο με τον Λεβαδειακό, ενώ έχει μοιράσει και τρεις ασίστ. Η πρώτη ήρθε στο ντεμπούτο του με τον Ατρόμητο και οι άλλες δύο στο παιχνίδι με τον Πανσερραϊκό.

Το ακόμη πιο εντυπωσιακό στοιχείο αφορά τον χρόνο συμμετοχής του. Ο Γερεμέγιεφ έχει αγωνιστεί συνολικά για μόλις 614 λεπτά. Με άλλα λόγια, έχει συμμετοχή σε γκολ του ΠΑΟΚ περίπου κάθε 76 λεπτά, γεγονός που δεδομένα αποτυπώνει με χαρακτηριστικό τρόπο το πως αξιοποιεί τις ευκαιρίες που του δίνονται.

Στο τέλος της ημέρας, ο Γερεμέγιεφ δείχνει πως μια προσθήκη μπορεί να αποδειχθεί εξαιρετικά ουσιαστική απλώς επειδή ταιριάζει αγωνιστικά σε μια ομάδα. Και τα μέχρι τώρα δείγματα γραφής δείχνουν πως ο Σουηδός ήρθε στον ΠΑΟΚ για να προσφέρει λύσεις, γκολ και βάθος στην επιθετική γραμμή σε μια περίοδο όπου κάθε λεπτομέρεια μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική.