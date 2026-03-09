Τσάβι: «Ο Μέσι δεν θα γυρίσει στην Μπαρτσελόνα εξαιτίας του Λαπόρτα»!

Ο θρύλος της Μπαρτσελόνα, Τσάβι σε συνέντευξη που παραχώρησε εξαπέλυσε «βόμβες», τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι ενδεχόμενη επιστροφή του Μέσι στους Καταλανούς δεν θα γίνει λόγω του Ζοάν Λαπόρτα.

Ο Τσάβι μιλώντας στην «La Vanguardia», αποκάλυψε ότι ο Αργεντινός σούπερ σταρ ήταν μια ανάσα από την επιστροφή του στην Μπαρτσελόνα το 2022, όμως ο πρόεδρος των Καταλανών έβαλε στοπ στην μετακίνηση.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Η επιστροφή του Μέσι στην Μπαρτσελόνα ήταν κλεισμένη μετά την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου από την Αργεντινή. Υπήρχε συμφωνία. Είχαμε επίσης το πράσινο φως της La Liga και ο Μέσι ήθελε να επιστρέψει

Ο Λαπόρτα σταμάτησε την μεταγραφή. Μου είπε ότι αν ο Μέσι επέστρεφε θα γινόταν «πόλεμος» στην μισθολογική κλίμακα και δεν θα μπορούσε να το αντέξει οικονομικά. Ο Μέσι δεν θα επιστρέψει ποτέ στην Μπαρτσελόνα επειδή ο Λαπόρτα δεν το θέλει».