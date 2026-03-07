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Ο Αναγνωστόπουλος είπε «όχι» στον Γιόβιτς από τα 11 μέτρα (vid)

Ποδόσφαιρο
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Στο 54’ η ΑΕΚ κέρδισε πέναλτι σε πάτημα του Μπατουμπινσικά στον Κοϊτα. Ο Γιόβιτς εκτέλεσε το πέναλτι αλλά ο Αναγνωστόπουλος έπεσε στη δεξιά γωνία και εντυπωσιακά απέκρουσε.

Το πέναλτι του Γιόβιτς

Ο Αναγνωστόπουλος είπε «όχι» στον Γιόβιτς από τα 11 μέτρα (vid)