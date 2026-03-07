Χρόνος ανάγνωσης 1’ STOIXIMAN SUPER LEAGUE Ο Αναγνωστόπουλος είπε «όχι» στον Γιόβιτς από τα 11 μέτρα (vid) 07-03-2026 19:47 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ ΑΕΚ ΑΕΛ Novibet ΠΡΟΣΩΠΑ Στέφαν Γιόβιτς 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Στο 54’ η ΑΕΚ κέρδισε πέναλτι σε πάτημα του Μπατουμπινσικά στον Κοϊτα. Ο Γιόβιτς εκτέλεσε το πέναλτι αλλά ο Αναγνωστόπουλος έπεσε στη δεξιά γωνία και εντυπωσιακά απέκρουσε. Το πέναλτι του Γιόβιτς Δεν θα είναι ο Πολάκης: Η απόλυτη έκπληξη με τον νέο αρχηγό του Σύριζα instanews.gr Οι μεγάλοι της Ευρωλίγκας καραδοκούν: 4+1 Ευρωπαίοι ΝΒΑers που μένουν ελεύθεροι το καλοκαίρι menshouse.gr Η έκπληξη στα 10άρια του Παναθηναϊκού του χρόνου menshouse.gr Άλλα περίμεναν: Τι ποσοστό δίνει στο κόμμα Σαμαρά η κρυφή δημοσκόπηση που έκανε το Μαξίμου instanews.gr Κουίζ ομιλείτε ελληνικά: Εάν τερματίσεις αυτό το τεστ αυξανόμενης δυσκολίας έχεις γνώσεις Μπαμπινιώτη menshouse.gr Ηγέτης ακόμα κι εάν μπει στο 35': Παίκτης- κεφάλαιο για τον ΠΑΟ menshouse.gr Ο Αναγνωστόπουλος είπε «όχι» στον Γιόβιτς από τα 11 μέτρα (vid) SHARE