H Κόμο του Τάσου Δουβίκα, ο οποίος μπήκε αλλαγή στο ματς, πανηγύρισε το «διπλό» στη Σαρδηνία επικρατώντας με 2-1 της Κάλιαρι και εδραιώθηκε στις θέσεις που οδηγούν στις Ευρωπαϊκές διοργανώσεις και... βλέπει ακόμη και το Champions League.

Το... όνειρο του Champions League καλά κρατεί για την Κόμο, με την ομάδα του Τάσου Δουβίκα να επικρατεί της Κάλιαρι εκτός έδρας με σκορ 2-1 στο πλαίσιο της 28ης αγωνιστικής της Serie A.

Έτσι, η ομάδα του Σεσκ Φάμπρεγας συνεχίζει την εξαιρετική της πορεία και έπιασε τη Ρόμα στην 4άδα με 51 βαθμούς και συνεχίζει να ελπίζει πως θα τερματίσει ψηλά και σε μία θέση που οδηγεί στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν νωρίς με τον Μπατούρινα (14'), με τους γηπεδούχους να βρίσκουν το γκολ της ισοφάρισης με τον Εσπόζιτο (56').

Η Κόμο όμως πήρε τελικά τη σπουδαία νίκη με το γκολ του Ντα Κούνια στο 76ο λεπτό και ανέβηκε ξανά στην 5η θέση της βαθμολογίας. Ο Τάσος Δουβίκας ήταν πάλι στο αρχικό σχήμα των νικητών και αντικαταστάθηκε από τον Μοράτα (62').