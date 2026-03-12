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Φάση των «16» - 1ος αγώνας
Παναθηναϊκός
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ
1 0
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Real Betis
REAL BETIS
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Διαιτητης
  • Σιμόν Μαρτσίνιακ
  • Tζάρεντ Γκίλετ (VAR)
  • Ματ Ντάνοχιου (AVAR)
Βοηθοι
  • Τόμας Λίστκιεβιτς
  • Άνταμ Κούπσικ
Τεταρτος
  • Πάβελ Ρατσκόβσκι
Σκορερς
  • 88' Ταμπόρδα
Κιτρινες καρτες
  • 48' Ζαρουρί
Κοκκινες καρτες
  • 59' Ζαρουρί
Κιτρινες καρτες
  • 17' Νάταν
  • 66' Γιορέντε
  • 75' Φίρπο
Κοκκινες καρτες
  • 87' Γιορέντε

Live: Παναθηναϊκός - Ρεάλ Μπέτις

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