Live: Παναθηναϊκός - Ρεάλ Μπέτις

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Φάση των «16» - 1ος αγώνας
Φάση των «16» - 1ος αγώνας
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ
1 0
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REAL BETIS
Διαιτητης
- Σιμόν Μαρτσίνιακ
- Tζάρεντ Γκίλετ (VAR)
- Ματ Ντάνοχιου (AVAR)
Βοηθοι
- Τόμας Λίστκιεβιτς
- Άνταμ Κούπσικ
Τεταρτος
- Πάβελ Ρατσκόβσκι
Σκορερς
- 88' Ταμπόρδα
Κιτρινες καρτες
- 48' Ζαρουρί
Κοκκινες καρτες
- 59' Ζαρουρί
Κιτρινες καρτες
- 17' Νάταν
- 66' Γιορέντε
- 75' Φίρπο
Κοκκινες καρτες
- 87' Γιορέντε