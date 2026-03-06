Ολυμπιακός: Κρατά κρυφά τα χαρτιά του ο Μεντιλίμπαρ

Οι σκέψεις του Μεντιλίμπαρ για την ενδεκάδα του Ολυμπιακού κόντρα στον ΠΑΟΚ.

Τα πλάνα του για το ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ καταστρώνει ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, αλλά ακόμα δεν έχει αποκαλύψει τις σκέψεις του για την ενδεκάδα. Οι «ερυθρόλευκοι» πρέπει να μπουν πιο συγκεντρωμένοι στο παιχνίδι και να μη βρεθούν νωρίς με την πλάτη στον τοίχο, όπως στα προηγούμενα ντέρμπι με Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ.

Ο Βάσκος τεχνικός έχει στο μυαλό του να ακολουθήσει τη συνταγή… Λεβερκούζεν, με Γκαρθία, Μουζακίτη, Έσε στα χαφ και Τσικίνιο στα πλάγια, ενώ υπάρχει η σκέψη να παίξει ως εξτρέμ ο Ροντινέι, ενώ από την άλλη θα παίξει ο Ζέλσον. Πάντως, στην κορυφή της επίθεσης θα είναι ο Ελ Κααμπί και όχι ο Ταρέμι.

Πάντως, στο κέντρο της άμυνας το δίδυμο Ρέτσος, Πιρόλα είναι… αδιαπραγμάτευτο, καθώς όταν «σπάει» δημιουργούνται προβλήματα. Κοστίνια και Ορτέγκα αναμένεται να προτιμηθούν στα άκρα της άμυνας.

Από εκεί και πέρα, η ετοιμότητα του Ποντένσε θα κριθεί σήμερα, αλλά ακόμα κι αν μπει στην αποστολή, πιθανότατα να μπει ως αλλαγή για κάποια λεπτά προς το τέλος του αγώνα. Οσο για τον Αντρέ Λουίς, δύσκολα θα πάρει φανέλα βασικού.