Γιαννιώτας: «Οι τρεις βαθμοί είναι αδιαπραγμάτευτοι»

Ο Γιάννης Γιαννιώτας μίλησε για το επερχόμενο παιχνίδι του Άρη απέναντι στον Παναθηναϊκό, λέγοντας πως οι τρεις βαθμοί είναι αδιαπραγμάτευτοι.

Αναλυτικά όσα είπε στην κάμερα της NOVA:

Για την αλλαγή προπονητή:

«Η έλευση ενός νέου προπονητή, σίγουρα φέρνει κάποιες αλλαγές, φέρνει καλύτερη ψυχολογία, αυτό που πιστεύω ότι χρειαζόμαστε και νομίζω ότι μόνο στα θετικά μπορεί να μπει».

Για το ότι ο νέος προπονητής είναι Έλληνας και γνώστης της ελληνικής πραγματικότητας:

«Είναι ένας προπονητής που έρχεται σε μια μεγάλη ομάδα. Γνωρίζει το μέγεθός της. Βλέπουμε ότι νιώθει πού έχει έρθει. Οι γνώσεις που έχει για το ελληνικό ποδόσφαιρο σίγουρα θα μας βοηθήσουν. Είναι αυτό που χρειαζόμαστε αυτή τη στιγμή και νομίζω θα έχουμε θετικά αποτελέσματα».

Για το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό:

«Έτσι όπως είναι η κατάσταση, οι τρεις βαθμοί είναι αδιαπραγμάτευτοι για μας. Επειδή δεν είμαι άνθρωπος που μου αρέσουν οι δικαιολογίες, για μας πλέον δεν υπάρχουν δικαιολογίες, τραυματισμοί, γήπεδα που γλιστράνε ή αέρας, ο στόχος είναι ένας, οι τρεις βαθμοί κι αυτό θα πάμε να κάνουμε».

Για το αν θα παίξει η ρόλο η πρόκριση του Παναθηναϊκού στην Ευρώπη:

«Σίγουρα θα παίξει ρόλο. Οι παίκτες όταν κάνουν μια μεγάλη νίκη στην Ευρώπη, έχουν μετά άλλη ψυχολογία, αλλά όπως είπα, είναι αδιαπραγμάτευτος στόχος οι τρεις βαθμοί για μας, δεν υπάρχει κάποιο άλλο αποτέλεσμα. Αυτό πρέπει να βάλουμε στο κεφάλι μας, στο μυαλό μας κι αυτό πρέπει να βγει μέσα στο γήπεδο».

Για το πώς θα πρέπει να αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό ο Άρης:

«Όπως πρέπει πάντα σε κάθε ντέρμπι. Να είσαι πειθαρχημένος και να δείξεις από το πρώτο λεπτό ότι θες τους τρεις βαθμούς και να παίξεις το ποδόσφαιρό σου».