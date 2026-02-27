Κοπή πίτας με μήνυμα στους παίκτες από Καρυπίδη: «Δώσατε δικαιώματα, όμως πάμε να το αλλάξουμε! Θέλω νίκες μέχρι το τέλος...»

Ο Θόδωρος Καρυπίδης βρέθηκε στην σημερινή προπόνηση της ομάδας και έστειλε το δικό του μήνυμα σε παίκτες και τεχνικό τιμ ενόψει συνέχειας - Κοπή πίτας με νικητή του φλουριού τον Βοριαζίδη

Κοπή πίτας για το 2026 πραγματοποιήθηκε στο Ρύσιο, μετά το πέρας της προπόνησης για τους παίκτες του Άρη. Ο μεγάλος τυχερός της διαδικασίας ήταν ο Μιχάλης Βοριαζίδης.

Παράλληλα, στην κοπή πίτας, καθώς και στην παρουσίαση του νέου προπονητή ήταν και ο Θόδωρος Καρυπίδης, ο οποίος έστειλε το δικό του μήνυμα στους παίκτες του Άρη, τονίζοντας πως περιμένει πολλά από εκείνους και πως όλα είναι στο χέρι τους, για να τα αλλάξουν.

Αναλυτικά:

"Εύχομαι υγεία σε όλους για το 2026. Είναι υποχρέωση όλων να αντιστρέψουμε την κατάσταση στις τελευταίες 4 αγωνιστικές και για το λόγο αυτό αλλάξαμε προπονητή.

Καλωσορίζουμε τον κ Γρηγορίου και έχω τη βεβαιότητα ότι μαζί του θα δώστε τα πάντα για να γυρίσουμε το κουμπί και να φτάσουμε στο στόχο μας. Έχουμε το πιο ακριβό μπατζετ που είχε ο Αρης αλλά η πορεία μας είναι η χειρότερη . Δεν το περίμενα Έχετε μεγάλη ποιότητα είστε παίκτες με παραστάσεις σε Ισπανία Ιταλία Γαλλία και άλλα μεγάλα πρωταθλήματα αλλά δεν το βγάζετε μέχρι τώρα.

Δώσατε δικαιώματα στον κόσμο να σας αμφισβητεί και να μην έρχεται στο γήπεδο. Έχετε ευθύνες γι αυτό. Ο κόσμος δικαιολογημένα έχει παράπονα, εγώ είμαι μαθημένος στα δύσκολα και αντέχω . Δείξτε εγωισμό από εδώ και πέρα και δείξτε την πραγματική σας αξία. Ότι εγινε έγινε πάμε να το αλλάξουμε. Προσωπικά σας πιστεύω θέλω να βλέπω πάθος από όλους και θέλω νίκες μέχρι το τέλος..."