Χάος στο ντέρμπι του Βελιγραδίου: Οι οπαδοί της Παρτιζάν έβαλαν φωτιά στις εξέδρες! (vid)

Άκρως επεισοδιακό ήταν το ντέρμπι «αιωνίων» της Σερβίας ανάμεσα σε Ερυθρό Αστέρα και Παρτιζάν, τόσο πριν όσο και μετά το τέλος του αγώνα.

Στο αγωνιστικό σκέλος ο Ερυθρός Αστέρας επικράτησε με 3-0, ωστόσο η αναμέτρηση στιγματίστηκε από βίαια επεισόδια των οπαδών των δύο ομάδων, που συγκρούστηκαν πριν, κατά την διάρκεια αλλά και μετά το τέλος του αγώνα.

Οι οπαδοί της Παρτιζάν, μάλιστα έβαλαν μεγάλη φωτιά στις κερκίδες του «Rajko Mitic Stadium», με την παρέμβαση της πυροσβεστικής να είναι άμεση για να αποτρέψει τα χειρότερα!

Partizan burning the stadium of Crvena Zvezda during the derby tonight! 🇷🇸👀 pic.twitter.com/zBPtKWcEtf — 𝐂𝐚𝐬𝐮𝐚𝐥 𝐔𝐥𝐭𝐫𝐚 𝐎𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 (@thecasualultra) February 22, 2026