Τόνεϊ: «Εμεινα στην Αλ Αχλί για να πάω στο Μουντιάλ»

Ο Ιβάν Τόνεϊ αποφάσισε να παραμείνει στην Αλ Αχλί και στο πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας, παρά τις προτάσεις που είχε στη χειμερινή μεταγραφική αγορά για να επιστρέψει στην Premier League.

Ο 29χρονος Αγγλος κεντρικός επιθετικός, σύμφωνα με την εφημερίδα «Sun», είχε προτάσεις για να επιστρέψει, αλλά τελικά αποφάσισε να μείνει στη Saudi Pro League, γιατί έτσι θεωρεί πως έχει έτσι περισσότερες πιθανότητες να διεκδικήσει μια θέση στην αποστολή της εθνικής ομάδας για το Μουντιάλ του 2026.

Ο Τόνεϊ, ο οποίος έχει συμβόλαιο του με την Αλ Αχλί μέχρι τον Ιούνιο του 2028, με ετήσιες αποδοχές στα 15 εκατ. ευρώ, εξήγησε την απόφαση του: «Πιστεύω πως έτσι έχω περισσότερες πιθανότητες να είμαι στην αποστολή για το Μουντιάλ. Ο Χάρι Κέιν είναι ο βασικός φορ της εθνικής ομάδας, αλλά πιστεύω πως μπορώ να δώσω λύσεις και ελπίζω να είμαι μέλος τελικά της αποστολής».

Ο Αγγλος στράικερ εντυπωσιάζει στη Σαουδική Αραβία, καθώς σε 30 ματς, σε όλες τις διοργανώσεις, με τη φανέλα της Αλ Αχλί έχει στο ενεργητικό του 27 γκολ και οκτώ ασίστ!