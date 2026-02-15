Ρούμπιο: «Κρίμα για την προσπάθεια που έκαναν οι παίκτες μας»

Ο προπονητής του Ολυμπιακού Β΄, Άλβαρο Ρούμπιο, μετά το ισόπαλο 1-1 με τη Μαρκό εκτός έδρας για τη Super League 2, παραχώρησε δηλώσεις στην επίσημη ιστοσελίδα του συλλόγου.

Αναλυτικά όσα είπε:

«Ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι, απέναντι σε έναν δυνατό αντίπαλο ο οποίος στο γήπεδό του αγωνίζεται πολύ καλά. Πιστεύω πως σταθήκαμε στο ύψος μας, παίξαμε καλά και ανταποκριθήκαμε στις απαιτήσεις του αγώνα. Ήταν ένας αγώνας στον οποίο και οι δυο ομάδες είχαμε τις ευκαιρίες μας και είναι κρίμα με την προσπάθεια που έκαναν οι παίκτες μας που δεν ανταμοίφθηκαν με τη νίκη. Θα μπορούσαμε να έχουμε κερδίσει το παιχνίδι με 2-0 με τις ευκαιρίες που είχαμε, αλλά τελικά μας ισοφάρισαν στις καθυστερήσεις. Μαθαίνουμε από τα λάθη μας και συνεχίζουμε να βελτιωνόμαστε».