Οι... προκλητικές χειρονομίες του Ρονάλντο που σήκωσαν αντιδράσεις! (vid)

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο και η Αλ Νασρ παραμένουν «ζωντανοί» στη μάχη για το πρωτάθλημα στη Σαουδική Αραβία, κάτι που ο Πορτογάλος σούπερ σταρ φάνηκε να το... απολαμβάνει έντονα.

Η ομάδα του Ρονάλντο επικράτησε 1-0 της Αλ Ταβούν, χάρη σε αυτογκόλ του Αλ Ντοσάρι στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου. Το αποτέλεσμα έφερε την Αλ Νασρ ακόμη πιο κοντά στην κορυφή, μειώνοντας τη διαφορά από την Αλ Χιλάλ στους πέντε βαθμούς.

Ο Κριστιάνο ήταν εμφανώς ευδιάθετος και, όπως φαίνεται στο σχετικό βίντεο, είχε… παιχνιδιάρικη διάθεση απέναντι στους αντιπάλους. Στις τελευταίες στιγμές του αγώνα, σε μια στημένη φάση, τον βλέπουμε να κάνει χειρονομίες λέγοντας σε έναν παίκτη της Αλ Ταβούν να ηρεμήσει, ενώ σε άλλον δείχνει να του ζητά να σωπάσει.

Λίγο αργότερα μάλιστα, αστειευόμενος, κινείται σαν να προσκαλεί έναν αμυντικό να ανέβει στην πλάτη του. Δεν έλειψαν μικρο-σπρωξίματα και πειράγματα, ενώ με το τελικό σφύριγμα ο 40χρονος πανηγύρισε έξαλλα.

Παρότι το στιγμιότυπο προκάλεσε αντιδράσεις, η συμπεριφορά του κάθε άλλο παρά προσποιητή ήταν. Ο Ρονάλντο εξακολουθεί να κυνηγά τον πρώτο του επίσημο τίτλο με την Αλ Νασρ και δείχνει αποφασισμένος να τα δώσει όλα για να τον κατακτήσει. Αν καταφέρει να σηκώσει τη Saudi Pro League,

θα ενταχθεί σε μια ελίτ ομάδα ποδοσφαιριστών που έχουν κατακτήσει πρωταθλήματα σε τέσσερις διαφορετικές χώρες. Ήδη έχει πανηγυρίσει τίτλους σε Premier League (Αγγλία), La Liga (Ισπανία) και Serie A (Ιταλία). Στο κλειστό αυτό «κλαμπ» ανήκουν οι Μπέκαμ, Ιμπραΐμοβιτς, Ρόμπεν, Ριβάλντο, Μάντζουκιτς και Ρομπίνιο.