Άρης: Έφτασε τον Μιλόγεβιτς και συνεχίζει ο Μορόν

Το 48ο του γκολ με τη φανέλα του Άρη σημείωσε ο Λορέν Μορόν, ο οποίος πλέον βρίσκεται στην κορυφή των ξένων σκόρερ στην ιστορία του συλλόγου.

Με το τέρμα που πέτυχε απέναντι στον Λεβαδειακό, το βράδυ της Κυριακής (25/01/2026), έφτασε τον Λιούμπισα Μιλόγεβιτς, ο οποίος στην πενταετή πορεία του στον Άρη (1992-1997) είχε σκοράρει 48 φορές σε 181 αναμετρήσεις σε όλες τις διοργανώσεις.

Από τα γκολ του Σέρβου, τα 38 σημειώθηκαν στο πρωτάθλημα, εννέα στο Κύπελλο Ελλάδος και ένα στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Ο Λορέν Μορόν μετρά πλέον 102 συμμετοχές με τον Άρη σε όλες τις διοργανώσεις: 82 στο πρωτάθλημα (42 γκολ), 14 στο Κύπελλο Ελλάδος (5 γκολ) και έξι στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις (1 γκολ).