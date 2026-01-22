Γιάγκουσιτς: «Δεν είμαι στον δρόμο για την Αθήνα, αλλά...» (vid)

Ο Αντριάνο Γιάγκουσιτς διέψευσε τα σενάρια που τον θέλουν κοντά στον Παναθηναϊκό ή την Βέρνερ Βρέμης , δηλώνοντας απόλυτα συγκεντρωμένος στις υποχρεώσεις της ομάδας του.

Το όνομα του Αντριάνο Γιάγκουσιτς ήρθε στο προσκήνιο για τον Παναθηναϊκό, με τους «πράσινους» να εξετάζουν πράγματι την περίπτωση του 20χρονου Κροάτη μεσοεπιθετικού, δίχως βέβαια να την έχει προχωρήσει όσο υποστηρίζουν στο εξωτερικό.

Ο ίδιος ο παίκτης πάντως παραμένει απόλυτα συγκεντρωμένος στις αναμετρήσεις της ομάδας του, Σλάβεν Μπέλουπο, η οποία δημοσίευσε μάλιστα ένα βίντεο στο οποίο ο ταλαντούχος άσος σχολιάζει τα δημοσιεύματα για το μέλλον του.

«Δεν είμαι στο δρόμο για τη Βρέμη ή την Αθήνα αλλά στο δρόμο για τη Ριέκα. Πάμε να νικήσουμε» αναφέρει χαρακτηριστικά και μένει να φανεί ποιες θα είναι οι εξελίξεις στην συγκεκριμένη υπόθεση.

