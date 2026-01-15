Όσο έχω εσένα...

Σε όμιλο με τρεις ομάδες της Super League 1; Σε νοκ άουτ παιχνίδι στο Φάληρο; Με μία ομάδα που, όπως είπε ο Αντώνης Τσιφτσής, «ήταν όλοι λίγο περίεργα»; Αυτός ο ΠΑΟΚ δεν «μάσησε» πουθενά και από κανέναν και με ξεκάθαρη σφραγίδα Λουτσέσκου βρίσκεται σε φάση απoγείωσης.

Ας τα πάρουμε, όμως, από την αρχή…

Μέχρι σήμερα, και με τη συνέχεια να ακολουθεί, είχε την πιο απαιτητική διαδρομή στο Κύπελλο. Σαν να συνωμότησε το ίδιο το σύμπαν για να του φορτώσει τις δυσκολότερες δυνατές συνθήκες, για να δοκιμάσει τα όριά του. Αλλά υπολόγιζαν χωρίς την ποιότητα και τη ψυχή της ομαδάρας του Λουτσέσκου.

Στη φάση της League Phase, ο Δικέφαλος έπεσε -θεωρητικά πάντα- στη δυσκολότερη ομάδα από το 2ο γκρουπ δυναμικότητας, και συγκεκριμένα πάνω στον Άρη. Από το τρίτο, του έλαχε ο καταπληκτικός Λεβαδειακός ενώ από το τέταρτο και πάλι ομάδα της Super League, βρίσκοντας απέναντί του την ΑΕΛ, με τη Μαρκό να συμπληρώνει το παζλ των ομίλων.

Καμία άλλη ομάδα από τους «μεγάλους» δεν δοκιμάστηκε τόσο απαιτητικά όσο ο ΠΑΟΚ στον συγκεκριμένο θεσμό. Μια διαδρομή που έφερε τους Θεσσαλονικείς αντιμέτωπους με την σκληρή πραγματικότητα, εκεί στη Λιβαδειά, σε μια περίοδο που η ομάδα του Λουτσέσκου ακόμη αναζητούσε τον βηματισμό της και δεν διέθετε την παραμικρή πολυτέλεια χρόνου.

Προφανώς ο Δικέφαλος, και αυτό είναι στοιχείο του DNA του, φρόντισε και από μόνος του να κάνει τη διαδρομή πιο δύσκολη. Έμεινε ένα γκολ μακριά από το «εύκολο» μονοπάτι και έστειλε τον εαυτό του απέναντι στον Ολυμπιακό. Σε νοκ άουτ παιχνίδι. Στο Φάληρο.

Παραμονές του αγώνα, με τους Θεσσαλονικείς να εμφανίζονται τυπικά με μόλις δύο ονόματα στο απουσιολόγιο, η ίωση «χτύπησε» την ασπρόμαυρη αποστολή. Έξω Ντεσπόντοφ, Καμαρά, Θυμιάνης και Σάστρε, ενώ ανήμερα του ματς ο Μοναστηρλής ανέβασε πυρετό.

Και αυτά, βέβαια, δεν ήταν τα μοναδικά προβλήματα για τον Ραζβάν Λουτσέσκου. Όπως αποκάλυψε ο Αντώνης Τσιφτσής, «όλοι ήταν λίγο πολύ περίεργα», με κάποιους πιο επιβαρυμένους και κάποιους λιγότερο. Ανάμεσά τους και ο ίδιος.

Και πάλι όμως, ο ΠΑΟΚ εμφανίστηκε «καμικάζι» στο «Γ.Καραϊσκάκης», με ένα εκρηκτικό ξεκίνημα που του έδωσε δύο γκολ σε διάστημα 15 μόλις λεπτών. Ο Ραζβάν Λουτσέσκου δεν φοβήθηκε τον Μύθου και ο μικρός δεν «μάσησε» από ταμπέλες. Ντέρμπι. Ολυμπιακός. «Γ.Καραϊσκάκης».

Ο Ορτέγκα δεν βρήκε ποτέ απαντήσεις απέναντι στον Αντρίγια, τα νούμερα του οποίου κόντρα στους «μεγάλους» του πρωταθλήματος είναι εντυπωσιακά. Για την ιστορία, ο Σέρβος έχει καταγράψει 33 συμμετοχές σε γκολ, 19 γκολ και 14 ασίστ, απέναντι σε Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και ΑΕΚ.

Από το 2020, όταν και ήρθε στη Θεσσαλονίκη, μετρά 260 εμφανίσεις με τη φανέλα του ΠΑΟΚ, έχοντας σημειώσει 63 γκολ και μοιράσει 60 ασίστ. Με απλά λόγια, το 27% των συνολικών του συμμετοχών σε γκολ έχει έρθει απέναντι στους υπόλοιπους «μεγάλους» της Ελλάδας. Όχι και άσχημα, ε;

Δεν περνούν παρά μόλις 8 (!) λεπτά, για να «χτυπήσει» εκ νέου ο Δικέφαλος, σε μία φάση που οι παίκτες του έκρυψαν τη μπάλα. Ο Τάισον άλλαξε παιχνίδι για τον Αντρίγια, αυτός με τη μία έδωσε την πάσα στον Οζντόεφ κι ο Ρώσος μέσος με απίθανο σουτ έκανε το 0-2.

Ανοίγει παρένθεση. Ο Ραζβάν Λουτσέσκου παρέταξε την ομάδα του με τρεις αλλαγές σε σχέση με το παιχνίδι στο Αγρίνιο, με τους Κεντζιόρα, Οζντόεφ και Μύθου να παίρνουν θέση στο αρχικό σχήμα. Και οι τρεις αποδείχθηκαν πρωταγωνιστές, άκρως κομβικοί στο πλάνο που εκπόνησε ο Ρουμάνος. Ο Πολωνός, σε συνεργασία με τον Μιχαηλίδη, δεν έχασαν μονομαχία, «σκουπίζοντας» ό,τι υπήρχε μπροστά τους. Με απόλυτη ψυχραιμία και δυναμισμό, έβαλαν πλάτη στον Τσιφτσή, σε μια βραδιά όπου ήταν ξεκάθαρο ότι ο Ολυμπιακός δεν θα έβρισκε τον δρόμο προς τα δίχτυα. Στο ίδιο μήκος κύματος και ο αθόρυβος, αλλά τόσο ουσιαστικός, Τζόντζο Κένι. Στον αντίποδα, η έμπνευση με τον Γιαζίτσι που δεν απέδωσε ποτέ απέναντι στον Μπάμπα, όσο κι αν επιχείρησαν να σημαδέψουν την πλευρά του Γκανέζου.

Με τον αέρα των δύο γκολ από νωρίς, η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου χρειάστηκε απλώς να διαχειριστεί τον αγώνα. Και το έκανε με χαρακτηριστική άνεση. Μάλιστα, είχε και μια τρομερή στιγμή με τον Κωνσταντέλια, που απλώς ήταν… γήινος και όχι εξωγήινος (ενίοτε συμβαίνουν και αυτά!), αλλά ο Τζολάκης αντέδρασε εντυπωσιακά και έδιωξε.

Η πρόκριση του ΠΑΟΚ ήρθε πολύ πιο εύκολα απ’ ό,τι δείχνει το τελικό σκορ. Οι ασπρόμαυροι φτάνουν στα ημιτελικά του Κυπέλλου γιατί το γήπεδο είναι πάντα ο καθρέφτης σου. Εκεί μιλάς, εκεί απαντάς, εκεί διαμορφώνεσαι, εκεί αποκαλύπτεσαι. Εκεί χτίζεσαι και εκεί χαλιέσαι. Και ο ΠΑΟΚ, χθες, έδειξε ξανά ποιος είναι και ποιο ποδόσφαιρο πρεσβεύει.

ΥΓ. Είναι τεράστια υπόθεση να έχεις έναν προπονητή στον πάγκο σου για πολλά χρόνια. Για τον ΠΑΟΚ, το να έχει τον Ραζβάν Λουτσέσκου είναι πραγματικά σπουδαίο.

