Φοβερό σλάλομ του Μύθου και 0-1 ο ΠΑΟΚ (vid)

Ιδανικό ξεκίνημα για τον ΠΑΟΚ στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», με τον Ανέστη Μύθου να προσπερνάει τον Τζολάκη και προ κενής εστίας να κάνει το 0-1 απέναντι στον Ολυμπιακό.

Το γκολ: