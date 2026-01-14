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Φοβερό σλάλομ του Μύθου και 0-1 ο ΠΑΟΚ (vid)

Ποδόσφαιρο
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Ιδανικό ξεκίνημα για τον ΠΑΟΚ στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», με τον Ανέστη Μύθου να προσπερνάει τον Τζολάκη και προ κενής εστίας να κάνει το 0-1 απέναντι στον Ολυμπιακό.

Το γκολ:

Φοβερό σλάλομ του Μύθου και 0-1 ο ΠΑΟΚ (vid)