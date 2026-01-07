Τετέ: Περνάει ιατρικά την Παρασκευή – Η ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία της Γκρέμιο!

Ο Τετέ μετρά αντίστροφα προκειμένου έπειτα από επτά χρόνια να επιστρέψει και επίσημα στη Γκρέμιο ως ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του βραζιλιάνικου συλλόγου.

Ένα βήμα από την επισημοποίηση της απόκτησης του Τετέ βρίσκεται η Γκρέμιο. Το μόνο που απομένει είναι να στείλει ο Παναθηναϊκός τα απαιτούμενα έγγραφα για να επικυρωθεί η συμφωνία των δύο συλλόγων, κάτι που αναμένεται να συμβεί σήμερα (7/1).



Από εκεί και πέρα ο 25χρονος εξτρέμ αναμένεται να περάσει από ιατρικά την Παρασκευή (9/1) και εν συνεχεία να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο με την Γκρέμιο.

Αξίζει να σημειωθεί πως η επιθυμία του Τετέ να φορέσει τη φανέλα της Γκρέμιο ήταν καθοριστικός παράγοντας στην επίσπευση της διαδικασίας. Η Γκρέμιο θα καταβάλει 6,2 εκατομμύρια ευρώ σε δόσεις μέσα στα επόμενα τέσσερα χρόνια κάτι που συνιστά την πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία της ομάδας ξεπερνώντας το ποσό των 4,5 εκατομμυρίων δολαρίων πέρυσι, για την αγορά μέρους των δικαιωμάτων του Κίκε Ολιβέιρα από την Λος Άντζελες FC.