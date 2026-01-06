Αναστασίου: «Ήταν ένα ματς με δύο πρόσωπα για εμάς»

Η τοποθέτηση του Γιάννη Αναστασίου στην κάθιερωμένη συνέντευξη τύπου μετά το παιχνίδι με τον Άρη

Όλα όσα ανέφερε ο προπονητής του Παναιτωλικού, μετά τον αποκλεισμό από τον Άρη, στην καθιερωμένη συνέντευξη τύπου.

Αναλυτικά:

«Ήταν ένα ματς με δύο πρόσωπα για εμάς. Στο πρώτο μέρος δεν κάναμε πολλά πράγματα με τη μπάλα. Ήμασταν πολύ παθητικοί. Είχαμε κάποια παιδιά που επανήλθαν και δεν ξέραμε πώς θα είναι. Ήταν σημαντικό εν όψει της συνέχειας να δούμε κάποια πράγματα. Η εικόνα στο πρώτο μέρος ήταν υπέρ του Άρη. Ήταν κομβικό το 2-0 στη λήξη του ημιχρόνου. Στο δεύτερο μέρος τολμήσαμε περισσότερο. Ξέραμε ότι θα είμαστε ευάλωτοι, ο Άρης είχε ευκαιρίες αλλά και εμείς. Από τη στιγμή που δεν μπήκε η φάση του Ματσάν… Θα είχαμε άλλο ματς στα τελευταία ματς. Προχωράμε…»