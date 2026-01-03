Μέρλο: «Αυτό είναι το ποσό στην οψιόν αγοράς του Τσάβες στη συμφωνία Παναθηναϊκού-Αρχεντίνος»

Ο Αργεντινός δημοσιογράφος, Σέζαρ Λουίς Μέρλο, αποκάλυψε το ποσό που προβλέπει η οψιόν αγοράς στην συμφωνία του Παναθηναϊκού με την Αρχεντίνος Τζούνιορς για τον δανεισμό του Λούκας Τσάβες.

Όπως ενημερωθήκατε νωρίτερα από το SDNA, το Τριφύλλι έφτασε σε συμφωνία με την Αρχεντίνος Τζούνιορς για τον δανεισμό του Αργεντινού τερματοφύλακα, με οψιόν αγοράς για το καλοκαίρι.

Σύμφωνα, μάλιστα με τον Σέζαρ Λουίς Μέρλο η οψιόν αγοράς που συμφώνησαν οι δύο ομάδες είναι στο ένα εκατομμυρίο δολαρία (σ.σ. περίπου 850.000 ευρώ) για το 80% των δικαιωμάτων του 30χρονου πορτιέρε.