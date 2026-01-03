Μέρλο: «Αυτό είναι το ποσό στην οψιόν αγοράς του Τσάβες στη συμφωνία Παναθηναϊκού-Αρχεντίνος»

Όπως ενημερωθήκατε νωρίτερα από το SDNA, το Τριφύλλι έφτασε σε συμφωνία με την Αρχεντίνος Τζούνιορς για τον δανεισμό του Αργεντινού τερματοφύλακα, με οψιόν αγοράς για το καλοκαίρι.
Σύμφωνα, μάλιστα με τον Σέζαρ Λουίς Μέρλο η οψιόν αγοράς που συμφώνησαν οι δύο ομάδες είναι στο ένα εκατομμυρίο δολαρία (σ.σ. περίπου 850.000 ευρώ) για το 80% των δικαιωμάτων του 30χρονου πορτιέρε.
🚨[EXCLUSIVO] Lucas Chaves es nuevo refuerzo del Panathinaikos. 🟢⚪️— César Luis Merlo (@CLMerlo) January 2, 2026
*️⃣Luego de su paso por el Panetolikos, Argentinos Juniors lo cede a préstamo por 6 meses y con una opción de compra de u$s 1M por el 80%. #TratoHecho pic.twitter.com/ma2UEY9a4X