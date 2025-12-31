Tuttosport: «Ο Παναθηναϊκός αποτελεί κορυφαία επενδυτική ευκαιρία στο ελληνικό ποδόσφαιρο»

Ο Παναθηναϊκός ξεχωρίζει ως μία από τις πιο ελκυστικές επενδυτικές προτάσεις στο ελληνικό ποδόσφαιρο, σύμφωνα με ανάλυση του Tuttosport.

Το νέο ποδοσφαιρικό σπίτι του συλλόγου αναμένεται να αλλάξει πλήρως τα οικονομικά και αγωνιστικά δεδομένα, ενισχύοντας σημαντικά τη δυναμική και τη βιωσιμότητα της ΠΑΕ. Κεντρικό ρόλο στην αξιολόγηση των «πρασίνων» παίζει η κατασκευή του νέου γηπέδου στον Βοτανικό.

Στο δημοσίευμα επισημαίνεται ότι ο Παναθηναϊκός διαθέτει ένα από τα ισχυρότερα brand names στην Ελλάδα, με τεράστια βάση φιλάθλων και έντονη εμπορική απήχηση, στοιχεία που αυξάνουν κατακόρυφα την αξία του συλλόγου για πιθανούς επενδυτές. Η συνύπαρξη της ιστορικής ταυτότητας με ένα σύγχρονο γήπεδο δημιουργεί, σύμφωνα με το Tuttosport, ένα ιδανικό περιβάλλον για ανάπτυξη και κερδοφορία.

Παράλληλα, στο άρθρο γίνεται αναφορά και στο όνομα της Μαρίας Αγγελικούση, χωρίς ωστόσο να προκύπτει κάποια επιβεβαιωμένη εξέλιξη, καθώς η ΠΑΕ Παναθηναϊκός έχει διαψεύσει επισήμως οποιαδήποτε επαφή ή συζήτηση.

Το ιταλικό μέσο εφημερίδα καταλήγει στο συμπέρασμα ότι ο Παναθηναϊκός συνδυάζει παράδοση, προοπτική και υποδομές, αποτελώντας μια «ιδανική περίπτωση» επένδυσης.