Ο Αλαφούζος εξήγγειλε εξέδρα της Θ13 και γήπεδο 5Χ5 όταν γκρεμιστεί η Λεωφόρος!

Η θέληση του Παναθηναϊκού να παραμείνει το αποτύπωμα της ομάδας στην ιστορική του έδρα, ακόμη κι όταν αυτή γκρεμιστεί, είναι ξεκάθαρη και την επανέλαβε ο Γιάννης Αλαφούζος στις δηλώσεις του από τον Βοτανικό.

Τα έργα για το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό προχωρούν με γοργούς ρυθμούς ώστε να είναι έτοιμο τον Μάιο του 2027 και να αποκτήσουν οι Πράσινοι το -νέο- δικό τους "σπίτι".

Μόνο τότε άλλωστε, όπως είχε ξεκαθαριστεί εξ αρχής, θα γκρεμιστεί το "Απόστολος Νικολαΐδης" που αποτελεί εδώ και δεκαετίες την ιστορική έδρα του Τριφυλλιού.

Παρά ταύτα, ακόμη κι όταν αυτό συμβεί, η θέληση των Πρασίνων να παραμείνει στη Λεωφόρο το αποτύπωμα του συλλόγου, είναι ξεκάθαρη και την επανέλαβε στις σημερινές δηλώσεις από το εργοτάξιο του Βοτανικού, ο Γιάννης Αλαφούζος, κατά την επίσκεψή του μαζί με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον δήμαρχο Αθηναίων, Χάρη Δούκα.

Πώς; Με την δημιουργία μίας εξέδρας για τη Θύρα 13, η οποία θα αποτελεί μουσειακό χώρο για τον Παναθηναϊκό, κάτι που έχει ήδη συζητηθεί άλλωστε ανάμεσα στην "πράσινη" ΠΑΕ και τον Δήμο.

Εκτός αυτού, πρόθεση του Τριφυλλιού, όπως σημείωσε ο Γιάννης Αλαφούζος, είναι να φτιαχτεί κι ένα μικρό γήπεδο, το οποίο προφανώς θα θυμίζει... Παναθηναϊκό, για να παίζουν τα παιδιά.

