Μητσοτάκης και Αλαφούζος στον Βοτανικό - «Μάιο του '27 έτοιμο το γήπεδο του Παναθηναϊκού» (vid)

Τις εγκαταστάσεις στο γήπεδο του Βοτανικού επισκέφτηκαν Κυριάκος Μητσοτάκης, Γιάννης Αλαφούζος και Χάρης Δούκας. Το SDNA ήταν εκεί.

Όπως ειπώθηκε από τον πρόεδρο του Παναθηναϊκού Γιάννη Αλαφούζο τα έργα προχωρούν με τον ρυθμό που είχε πει η κοινοπραξία και το γήπεδο θα είναι έτοιμο τον Μάϊο του 2027.

Στις εγκαταστάσεις του Βοτανικού βρέθηκαν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού Γιάννης Αλαφούζος και ο δήμαρχος Αθηνών Χάρυης Δούκας που επιθεώρησαν τα έργα.

Ο Γιάννης Αλαφούζος δήλωσε.

"Το γήπεδο προχωράει με τους ρυθμούς που είχε πει η κοινοπραξία. Τα τσιμέντα θα έχουν τελειώσει τον Μάϊο του 2026 και το γήπεδο θα παραδοθεί τον Μάϊο του 2027. Θέλω να ευχαριστήσω την κυβέρνηση, την τοπική αυτοδιοίκηση, όλους τους εμπλεκόμενους σε αυτή την τεράστια προσπάθεια που πραγματοποιεί ένα όνειρο των Παναθηναικών να αποκτήσουν γήπεδο δικό τους. Το έργο είχε ξεκινήσει και σχεδιαστεί αρχικά το 2008. Τώρα μπορούμε και το τελειώνουμε, και πάλι ευχαριστούμε πάρα πολύ.

Θα ήταν πάρα πολύ ωραίο να κάνουμε μια εξέδρα του «Απόστολος Νικολαϊδης» το έχουμε συζητήσει και με τον δήμαρχο, σαν μουσειακό αντικείμενο και ένα γηπεδάκι να παίζουν τα παιδιά εκεί ώστε να έχει και στην Αθήνα ένα κέντρο να παίζουν τα παιδιά. Καλή χρονιά και καλή μας τύχη σε όλους".