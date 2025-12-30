Αμορίμ: «Θα γίνουμε καλύτερη ομάδα όταν επιστρέψουν όλοι οι παίκτες μας»

Ο Ρούμπεν Αμορίμ πριν την αναμέτρηση της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με την Γουλβς, μίλησε για την αλλαγή συστήματος της ομάδας του, αλλά και τις απουσίες που έχει να διαχειριστεί.

Aναλυτικά όσα δήλωσε:

«Δεν είναι λόγω της πίεσης από εσάς ή τους οπαδούς, είναι επειδή τώρα καταλαβαίνουμε τον τρόπο που θέλουμε να παίξουμε και οι αρχές είναι οι ίδιες. Μπορούμε να αλλάξουμε σύστημα και νομίζω ότι θα γίνουμε καλύτερη ομάδα γιατί όταν επιστρέψουν όλοι οι παίκτες, δεν θα παίζουμε συνέχεια με τρεις αμυντικούς.

Θα βελτιωθούμε. Αλλά όταν μιλάς για αλλαγή του συστήματος συνέχεια, δεν μπορώ να αλλάξω το σύστημα γιατί οι παίκτες θα καταλάβουν ότι αλλάζω την τακτική μου εξαιτίας σου και, νομίζω, αυτό είναι το τέλος για έναν προπονητή».

Για το ματς κόντρα στην Γουλβς: «Η Γουλβς θα μπορούσε σχεδόν να έχει πάρει τουλάχιστον έναν βαθμό εναντίον της Άρσεναλ. Έτσι είναι στην Πρέμιερ Λιγκ, ποτέ δεν ξέρεις. Αυτοί έχουν τα προβλήματά τους, εμείς έχουμε τα δικά μας, αλλά σε αυτόν τον αγώνα, δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Πρέπει να κερδίσουμε».