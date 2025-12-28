Βολική ισοπαλία για Ακτή Ελεφαντοστού και Καμερούν

Σε μια αναμέτρηση που δεν είχε έντονες συγκινήσεις, η Ακτή Ελεφαντοστού και το Καμερούν έμειναν στην ισοπαλία (1-1) και συνεχίζουν την πορεία τους στην φάση των ομίλων του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής.

Το πρώτο ημίχρονο μπορεί να ολοκληρώθηκε στο 0-0 όμως οι δύο ομάδες είχαν από ένα δοκάρι, αρχικά η Ακτή Ελεφαντοστού σε προσπάθεια του Αμάντ Ντιαλό και στη συνέχεια το Καμερούν με τον Εμπεμό να σημαδεύει το οριζόντιο δοκάρι.

Στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου, οι Ιβοριανοί άνοιξαν το σκορ, με υπέροχο πλασέ του Αμάντ Ντιαλό στο 51', όμως στο 55' ο Κονάν έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του για το 1-1 που έμελλε να είναι και το τελικό σκορ.

Οι δύο ομάδες, πάντως έμειναν ευχαριστημένες από την μεταξύ τους ισοπαλία αφού έφτασαν τους τέσσερις βαθμούς και... αγκάλιασαν την πρόκριση στην φάση των «16» του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής.