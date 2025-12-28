Κριστιάνο: «40 γκολ στα 40» (pic)

Η χιουμοριστική ανάρτηση του Κριστιάνο Ρονάλντο για τα 40 γκολ που πέτυχε μέσα στο 2025, στα 40 του χρόνια.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο συνεχίζει να βρίσκει δίχτυα και μέσα στο 2025 έφτασε τα 40 γκολ, όντας ο ίδιος 40 ετών. Χθες πέτυχε δύο γκολ για την Αλ Νασρ στη νίκη με 3-0 επί της Αλ Οκχντούντ,

Ο στόχος του Πορτογάλου σταρ είναι να φτάσει τα 1.000 γκολ στην καριέρα του και… οδεύει προς αυτόν. Συγκεκριμένα έφτασε τα 956 τέρματα και συνεχίζει να είναι αποτελεσματικός.

Για τα 40 γκολ στα 40 του χρόνια το 2025, ο Κριστιάνο έκανε μια ανάρτηση, βάζοντας ένα emoji ενός ηλικιωμένου κι ένα γέλιο.

Δείτε την ανάρτηση: