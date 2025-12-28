Ολυμπιακός: Δίχτυα στη Βραζιλία για αριστερό μπακ

Οι Γκιλιέρμε Αράνα και Κάουα Πράτες φέρονται να βρίσκονται στη μεταγραφική λίστα του Ολυμπιακού.

Πιθανό είναι ο Ολυμπιακός να κινηθεί για αριστερό μπακ τον Ιανουάριο και είναι πολλά τα σενάρια που κυκλοφορούν για παίκτες από τη Βραζιλία. Μια αφορά που την ξέρει καλά ο Εντού, γι’ αυτό και τα δημοσιεύματα που εμπλέκουν τους «ερυθρόλευκους» ίσως έχουν κάποια βάση.

Στα υπόψη του Ολυμπιακού φέρονται να βρίσκονται ο Γκιλιέρμε Αράνα της Ατλέτικο Μινέιρο και ο Κάουα Πράτες της Κρουζέιρο. Και οι δύο περιπτώσεις είναι ενδιαφέρουσες, αλλά ιδιαίτερα ακριβές.

Για τον Αράνα οι Πειραιώτες λέγεται πως έχουν κάνει μια έρευνα για το πόσο εφικτή είναι η μεταγραφή του. Το συμβόλαιό του με την Ατλέτικο Μινέιρο λήγει 31/12/2027, ενώ στο παρελθόν έχει αγωνιστεί στη Σεβίλλη και την Αταλάντα. Στα 28 του θα ήθελε να επιστρέψει στην Ευρώπη, με τη αξία του να υπολογίζεται στα 7 εκατ. ευρώ.

Ο Πράτες είναι ένα από ανερχόμενα ταλέντα στη Βραζιλία, καθώς τον Αύγουστο έκλεισε τα 17 του χρόνια και φέτος έπαιξε για πρώτη φορά ως επαγγελματίας με την Κρουζέιρο. Η ομάδα του δεν ενδιαφέρεται να τον πουλήσει, αλλά γίνεται ντόρος γύρω από το όνομά του, με τη Ντόρτμουντ να παρακολουθεί την εξέλιξή του.