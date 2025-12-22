Καραπαπάς: «Πρώτος σύλλογος στην Ευρώπη ο Ολυμπιακός και δεύτερη η Μπαρτσελόνα» (vid)

Ο ΠΣΑΤ βράβευσε τον Ολυμπιακό για τα 100 χρόνια αθλητικής και κοινωνικής προσφοράς στην Ελλάδα.

Πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά η γιορτή των κορυφαίων της χρονιάς, από τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Αθλητικού Τύπου. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, και πριν από την ανάδειξη των κορυφαίων, ο ΠΣΑΤ απένειμε βραβείο στην ΠΑΕ Ολυμπιακός για τα 100 χρόνια αθλητικής και κοινωνικής προσφοράς στην Ελλάδα.

Aναλυτικά όσα είπε στα βραβεία του ΠΣΑΤ, ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Κώστας Καραπαπάς:

«Ο Ολυμπιακός είναι ο μεγαλύτερος πολυαθλητικός σύλλογος, με δεύτερη την Μπαρτσελόνα και τρίτη τη Μπενφίκα. Και χαιρόμαστε πάρα πολύ γιατί αυτό γίνεται με πολύ κόπο και με πολλές θυσίες. Σε ό,τι αφορά στη βοήθεια του κ. Μαρινάκη για τους αθλητές, εδώ και πάρα πολλά χρόνια είναι κοντά στο ολυμπιακό κίνημα και τους αθλητές και βοηθάει με κάθε τρόπο αυτούς που το έχουν ανάγκη. Αυτούς τους αθλητές που υπό αντίξοες συνθήκες διακρίνονται σε όλο τον κόσμο και κάνουν τη διαφορά και σηκώνουν την ελληνική σημαία και είναι καλό όσοι μπορούν, να τους βοηθούν και να τους στηρίζουν πραγματικά, όχι μόνο με λόγια, αλλά με πράξεις. Ο κ. Μαρινάκης έχει αποδείξει ότι είναι από αυτούς που μιλάνε με πράξεις, όχι με λόγια. Το μόνο που οφείλουμε όσοι υπηρετούμε τον Ολυμπιακό, να υποσχόμαστε, είναι ότι θα κάνουμε τα πάντα για να έχουν διαρκώς τις χαρές που έχουν. Ούτως ή άλλως, κάποιος που είναι γεννημένος Ολυμπιακός, είναι ευλογημένος. Τον περισσότερο καιρό της ζωής του είναι χαρούμενος».