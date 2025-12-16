Ηρακλής: Αναχώρησε για Αθήνα η αποστολή (pics)

Η αποστολή του Ηρακλή πέταξε για Αθήνα και για το παιχνίδι Κυπέλλου απέναντι στον Ολυμπιακό.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η ΠΑΕ Ηρακλής:

Η αποστολή της ΠΑΕ ΠΟΤ Ηρακλής Φούρνοι Βενέτη αναχώρησε σήμερα από το αεροδρόμιο «Μακεδονία» με προορισμό το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», ενόψει της αυριανής αναμέτρησης Κυπέλλου με αντίπαλο τον Ολυμπιακό στον Πειραιά.

Η ομάδα θα διανυκτερεύσει στην Αθήνα.

Την αποστολή απαρτίζουν οι ποδοσφαιριστές:

Νικοπολίδης, Καρακασίδης, Αναστασίου, Βιτλής, Erramuspe, Σιδεράς, Δημητρίου, Ουές, Κάτσικας, Τσιντώνης, Fofana, Παναγιωτίδης, Dovedan, Ντουρμισάι, Κυνηγόπουλος, Μωυσίδης, Αναστασιάδης, Heinrich, Ταχμετζίδης, Μάναλης.

Η ΠΑΕ ΠΟΤ Ηρακλής Φούρνοι Βενέτη ταξιδεύει με συγκέντρωση και απόλυτο σεβασμό στη σημασία της αναμέτρησης, με στόχο μια ανταγωνιστική παρουσία στον θεσμό του Κυπέλλου.