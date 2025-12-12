AEK: Η παρακάμερα της νίκης στη Σαμψούντα! (vid)

Η κάμερα του ΑΕΚ TV ήταν στη Σαμψούντα και κατέγραψε όλα τα παρασκήνια της μεγάλης νίκης της Ένωσης.

Η ενημέρωση της ΑΕΚ και η παρακάμερα: Η ΑΕΚ έζησε μια ακόμη μεγάλη ευρωπαϊκή βραδιά, επικρατώντας της Σαμσουνσπόρ 2-1 μέσα στη Σαμψούντα για την 5η αγωνιστική της League Phase του UEFA Conference League.



Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς βρέθηκε πίσω στο σκορ μόλις στο 4’, όμως κατάφερε να φτάσει σε μια μεγάλη ανατροπή. Αρχικά, ο Ραζβάν Μαρίν με εκπληκτική εκτέλεση φάουλ στο 52’ έφερε το παιχνίδι στα ίσα, ενώ στο 63’ ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά με μια φανταστική προσωπική ενέργεια διαμόρφωσε το τελικό σκορ.



Η κάμερα του ΑΕΚ TV ήταν στη Σαμψούντα και κατέγραψε όλα τα παρασκήνια της μεγάλης νίκης της ομάδας μας.