Αναρμπέκοφ: Ο αναπληρωματικός γκολκίπερ που οδήγησε την Καϊράτ στο Champions League – Κορυφαίο ταλέντο αξίας 400.000 ευρώ!

Πως κατάφερε ο MVP της Καϊράτ στο ματς με τον Ολυμπιακό, Τέμιρλαν Αναρμπέκοφ να εξελιχθεί από αναπληρωματικός τερματοφύλακας σε ήρωα της ομάδας του αποκρούοντας τρία πέναλτι εναντίον της Σέλτικ και σε μεταγραφικό στόχο ευρωπαϊκών συλλόγων; Από το πουθενά με αξία 200.000 ευρώ στην κορυφή!

Σε ηλικία μόλις 21 ετών, ο Τέμιρλαν Αναρμπέκοφ κατάφερε να γράψει ιστορία για την Καϊράτ, καθώς από δεύτερος τερματοφύλακας εξελίχθηκε στον απόλυτο πρωταγωνιστή για τους πρωταθλητές Καζακστάν στο Champions League.



Από τις αποκρούσεις τριών συνεχόμενων πέναλτι εναντίον της Σέλτικ που έστειλαν τον καζακικό σύλλογο στους ομίλους για πρώτη φορά, έως την απόλυτη αξιολόγηση 10/10 σε μια αναμέτρηση φάσης ομίλων, η πορεία του είναι γεμάτη απρόβλεπτες στροφές και ηρωικές στιγμές.



Από τυχαίος τερματοφύλακας σε ταλέντο χαμηλής αξίας με τεράστια επιρροή, ο Αναρμπέκοφ έχει αποδείξει ότι η αποφασιστικότητα και το ταλέντο μπορούν να υπερνικήσουν τους αριθμούς και να ανατρέψουν κάθε προγνωστικό.



Τα τρία συνεχόμενα πέναλτι που απέκρουσε κόντρα στη Σέλτικ

Το απόλυτο χάιλαϊτ για τον διεθνή τερματοφύλακα έλαβε χώρα στον προκριματικό γύρο του Champions League κόντρα στη Σέλτικ τον περασμένο Αύγουστο. Ο Αναρμπέκοφ ήταν ο δεύτερος τερματοφύλακας για την Καιράτ και ξεκίνησε τον αγώνα μόνο επειδή ο βασικός, Αλεξάντρ Ζαρούτσκι, τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια του πρώτου αγώνα.



Στον κρίσιμο επαναληπτικό, ο οποίος οδηγήθηκε στη διαδικασία των πέναλτι μετά από συνολικό αποτέλεσμα 0-0, ο 21χρονος Αναρμπέκοφ απέκρουσε τρία συνεχόμενα πέναλτι της Σέλτικ, στέλνοντας τον καζακικό σύλλογο στους ομίλους του Champions League για πρώτη φορά στην ιστορία του. Ο έμπειρος Δανός διεθνής Κάσπερ Σμάιχελ, δεν απέκρουσε κανένα από πλευράς Σέλτικ.



Η τέλεια βαθμολογία (10/10)



Στο ματς ομίλων της League Phase του Champions League εναντίον της Πάφου, ο Αναρμπέκοφ ήταν εκπληκτικός (πραγματοποιώντας πέντε αποκρούσεις σε μια ισοπαλία 0-0) φτάνοντας στο σημείο να λάβει την απόλυτη βαθμολογία (10/10) από τον ιστότοπο στατιστικών SofaScore. Έγινε μόλις ένας από τους τρεις τερματοφύλακες στην ιστορία που κατέγραψαν τούτο το τέλειο σκορ!



Αποκρούοντας πέναλτι εναντίον της δικής του ομάδας



Σε μια ελαφρώς ασυνήθιστη τροπή της μοίρας, νωρίτερα στην καριέρα του, ο Αναρμπέκοφ ήταν δανεικός σε έναν άλλο σύλλογο του Καζακστάν, την ΦΚ Ζένις, με την οποία αντιμετώπισε την τωρινή του ομάδα, την Κάιρατ, σε ημιτελικό Κυπέλλου.



Έγινε ο ήρωας εκείνου του αγώνα για τη Ζένις αποκρούοντας πέναλτι εναντίον των μελλοντικών του συμπαικτών του. Αργότερα αποκάλυψε σε μια συνέντευξη ότι ήξερε πού θα σούταραν οι παίκτες της Κάιρατ επειδή προπονούνταν τακτικά μαζί του. Μετά το παιχνίδι, οι συμπαίκτες και οι προπονητές του στην Κάιρατ τον συνεχάρησαν και του είπαν ότι τον περίμεναν πίσω για να αγωνιστεί για να γίνει βασικός, μια υπόσχεση που έγινε πραγματικότητα.



Ένα πρώην άγνωστο και τυχαίο ταλέντο



Ο Αναρμπέκοφ δεν ήθελε πάντα να γίνει τερματοφύλακας. Άρχισε να παίζει ποδόσφαιρο σχετικά αργά, σε ηλικία 11 ετών, σε άλλη θέση δίχως επιτυχία.



Τοποθετήθηκε στη δεύτερη ομάδα, αλλά σε ένα ματς λόγω έλλειψης γκολκίπερ, ο προπονητής του, τον έβαλε στο τέρμα επειδή δέχτηκε να δοκιμάσει. Δεν ήταν ιδιαίτερα ψηλός εκείνη την εποχή, αλλά έκανε μερικές αποκρούσεις αλλάζοντας για πάντα αγωνιστική πλεύση!



Παίκτης χαμηλής οικονομικής αξίας, αλλά υψηλής Επίδρασης



Παρά τις εκπληκτικές εμφανίσεις του στο Champions League και για την εθνική ομάδα, η επίσημη αξία του Αναρμπέκοφ στην αγορά μεταγραφών παραμένει σχετικά χαμηλή, εκτιμώμενη μεταξύ 200.000 – 400.000 ευρώ.



Τούτη η παράδοξα χαμηλή αποτίμηση σε σύγκριση με τον τεράστιο αντίκτυπο που είχε σε μεγάλες διοργανώσεις (όπως οι αποκρούσεις πέναλτι εναντίον παικτών αξίας εκατομμυρίων) αποτελεί σημείο ενδιαφέροντος για πολλούς οπαδούς και αναλυτές.



Η εμφάνιση κόντρα το Βέλγιο



Σε πρόσφατο αγώνα προκριματικών Παγκοσμίου Κυπέλλου τον Νοέμβριο του 2025, ο Αναρμπέκοφ πραγματοποίησε μια ηρωική εμφάνιση με το Καζακστάν εναντίον του Βελγίου. Έκανε μια σειρά από εντυπωσιακές αποκρούσεις για να κρατήσει το «Κόκκινους Διαβόλους» στο 1-1, εμποδίζοντας προσωρινά τους Βέλγους να σφραγίσουν τη θέση τους στο επόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο.



Δείτε κάποιες εντυπωσιακές αποκρούσεις του Αναρμπέκοφ...