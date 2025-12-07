Επιστροφή στις νίκες στο ντεμπούτο του Χαραλαμπίδη

Οι «πράσινες» πραγματοποίησαν μια καλή εμφάνιση που συνδυάστηκε με νίκη, στην επιστροφή του κόουτς Γιάννη Χαραλαμπίδη στον «πράσινο» πάγκο και έφτασαν τους 17 βαθμούς.
Το «τριφύλλι» άνοιξε το σκορ (0-1) στο 17’ με ωραία ενέργεια της Μπράντιτς, ενώ 10 λεπτά αργότερα η Γκαμπς διπλασίασε τα τέρματα του ΠΑΟ (0-2). Ο Παναθηναϊκός είχε ευκαιρίες να αυξήσει τη διαφορά, ωστόσο το ημίχρονο έληξε 0-2.
Στο δεύτερο μισό οι «πράσινες» συνέχισαν να απειλούν με την Πέιου να κερδίζει πέναλτι στο οποίο εκτέλεσε εύστοχα η Πούλιου για το 0-3 στο 67’. Η Κηφισιά κατάφερε να μειώσει σε 1-3 στο 84’ που ήταν και το τελικό αποτέλεσμα.
Παναθηναϊκός (Χαραλαμπίδης): Νάση, Καλοκαιρινού, Κωστοπούλου, Σαμπανάτσις, Ίλιτς, Πέιου, Γκαμπς, Πούλιου, Καλαντάντζε, Μπράντιτς και Κόλλια.
Αγωνίστηκαν και οι Σιαφαρίκα, Ζώτου, Πλατανιά, Μάνου και Σκαρλατίδη.