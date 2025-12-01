Με νίκες στο γήπεδο και στην αγορά πρέπει να συνεχίσει η ΑΕΚ!

Είμαστε ακόμη υπό την επήρεια του δίλεπτου 89-91 στο τεράστιο ντέρμπι της Λεωφόρου. Γράφει ο Κώστας Κετσετζόγλου.

Από τις σπάνιες φορές που ένας αγώνας με τόσο λίγες φάσεις θα μείνει στην ιστορία δίπλα σε άλλα αξέχαστα ντέρμπι που έχουν δώσει οι δύο μεγάλες ομάδες της Αθήνας στην ιστορία τους που έρχεται από πολύ μακριά και θα πάει μακριά. Μια τεράστια νίκη για την ΑΕΚ σε ένα απίστευτο παιχνίδι με τρομερές συναισθηματικές εναλλαγές. Στο οποίο τελικά νίκησε η καλύτερη ομάδα. Βέβαια και η χειρότερη να νικούσε θα ήταν κάτι το εκπληκτικό αρκεί να ήταν η… ΑΕΚ.

Όμως η αλήθεια είναι πως αποδόθηκε και δικαιοσύνη και αυτό είναι ακόμη καλύτερο. Γιατί η ΑΕΚ βρέθηκε ξαφνικά σε σοκ από δύο παίκτες της που γλίστρησαν την κρίσιμη στιγμή και από ένα τεράστιο διαιτητικό λάθος που της αφαίρεσε χωρίς κανένα λόγο το αριθμητικό πλεονέκτημα που είχε κερδίσει απόλυτα δίκαια. Τελικά όμως, όλα πήγαν καλά με ένα μαγικό τρόπο. Κι ακόμη κι ο Λανουά είπε πως αδικήθηκε η ΑΕΚ χωρίς να ψάξει να βρει κάτι, που δεν υπήρχε, δήθεν υπέρ της για να φέρει τα πράγματα σε ισορροπία όπως είχε κάνει στο ματς με την Κηφισιά...

Δεν μίλησε όμως ο Λανουά για το γκολ του Ελ Καμπί. Για μένα είναι ένα κανονικό γκολ. Με ένα ποδοσφαιρικό σπρώξιμο - που βέβαια είναι στην πλάτη και δίνει ξεκάθαρο πλεονέκτημα στον παίκτη του Ολυμπιακού - αν και όχι… βίαιο. Όμως για τον Λανουά και την δική του ΚΕΔ, είναι ένα ξεκάθαρο επιθετικό φάουλ. Όπως επιβεβαιωσε τα δύο φάουλ που ακύρωσαν ισάριθμα κρίσιμα γκολ του Γιόβιτς σε παιχνίδια που ήταν 0-0 και η ΑΕΚ καιγόταν για το γκολ της νίκης, που και στα δύο ματς μπήκαν τελικά σαν θεία δίκη, έτσι έπρεπε και στο βιντεάκι του για αυτή την αγωνιστική να πει ότι περίμενε να σφυριχτεί επιθετικό φάουλ στον Ελ Καμπί και να ακυρωθεί το γκολ. Όπως θα έπρεπε να πει επίσης ότι περίμενε παρέμβαση του VAR.

Προτίμησε απλά να κάνει αβαβά την φάση όπως έχει κάνει και άλλες πολλές πάντα με εμπλεκόμενους τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ. Έτσι θα πάμε. Και ήδη ορίστηκε πρώτη φορά μετά από χρόνια Έλληνας διαιτητής σε ντέρμπι. Στον αγώνα κυπέλλου Άρης - ΠΑΟΚ. Είναι μια αρχή γι' αυτό που φαίνεται να είναι ο στόχος της διοίκησης Γκαγκάτση. Την επιστροφή δηλαδή των Ελλήνων στα ντέρμπι. Και ο Θεός βοηθός…

Η ΑΕΚ αυτό που μπορεί να κάνει εκτός από το να καταγγέλει όπως έχει υποχρέωση είναι να παίζει το ποδόσφαιρο της και να είναι κοντά. Όπως είπε κι ο Μάρκο το Ελληνικό πρωτάθλημα μοιάζει με τα πρωταθλήματα μπάσκετ. Ο Απρίλιος κι ο Μάιος είναι οι πιο καθοριστικοί μήνες. Όμως, όλα τα ματς μετράνε. Όλα τα αποτελέσματα μετράνε. Ήταν μια εκπληκτική εβδομάδα όμως η ΑΕΚ δεν μπορεί να επαναπαυτεί. Οι αγώνες συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό και όλοι είναι κρίσιμοι.

Μπήκε ο Δεκέμβριος και πρέπει να υπάρχουν δυο ξεκάθαρες στοχεύσεις. Βαθμοθηρία σε όλους τους αγώνες πρωταθλήματος που δεν είναι εύκολοι όμως σε όλους η ΑΕΚ θα είναι φαβορί. Και τετράδα στο κύπελλο και οκτάδα στο Conference τώρα που ξαναζωντάνεψε και αυτός ο στόχος. Παράλληλα ο Ριμπάλτα και το τιμ του, πρέπει να τρέξουν την ενίσχυση της ομάδας.

Ότι κι αν λέγεται γνωρίζω πως ο τεχνικός διευθυντής της ΑΕΚ είναι πάντα έτοιμος. Ο Νίκολιτς είναι δεδομένο πως θέλει μεταγραφές. Η ομάδα χρειάζεται ενίσχυση για να πάει ακόμη καλύτερα τώρα που έχει φτάσει σε αυτό το πολύ καλό σημείο. Ο Μάριος Ηλιόπουλος είναι πολύ ζεστός και το δείχνει. Τώρα είναι η ώρα για όλους. Αυτή η μεταγραφική περίοδος είναι πολύ κρίσιμη. Και η ΑΕΚ πρέπει να τα καταφέρει! Είναι μονόδρομος. Νίκες στο γήπεδο, νίκες και στην αγορά.