Βόρειος Όμιλος: «Χ»αμένος ο Ηρακλής, δεν εκμεταλλεύτηκε την γκέλα της Νίκης Βόλου

Ο Ηρακλής είναι ο μεγάλος χαμένος της 12ης αγωνιστικής του Βορείου Ομίλου της Super League 2, αφού δεν κατάφερε να κερδίσει τον Καμπανιακό Χαλάστρας στο «Καυτανζόγλειο» (2-2) και να αυξήσει τη διαφορά από τη Νίκη Βόλου στους τρεις βαθμούς, η οποία γκέλαρε νωρίτερα με την Αναγέννηση Καρδίτσας (0-0).

Η Νίκη Βόλου τα βρήκε σκούρα κόντρα στην Αναγέννηση Καρδίτσας, με αποτέλεσμα να φέρει μία λευκή ισοπαλία (0-0) την οποία όμως δεν εκμεταλλεύτηκε ο Ηρακλής, για να αυξήσει τη διαφορά στους τρεις βαθμούς, διότι στραβοπάτησε και αυτός στο «Καυτανζόγλειο» (2-2) με τον Καμπανιακό Χαλάστρας.

Ο Αστέρας Aktor Β' δεν αντιμετώπισε ιδιαίτερα προβλήματα και επικράτησε εμφατικά του Μακεδονικού με 3-0, έχοντας ως δις σκόρερ τον Γραμμένο με ισάριθμες εύστοχες εκτελέσεις πέναλτι στο 34' και 79', ενώ ο άλλος ήταν ο Λάσκαρης στο 7'.

Όσον αφορά τα χθεσινά παιχνίδια ο ΠΑΟΚ Β΄ νίκησε τον ΠΑΣ Γιάννινα με 1-0, χάρη στο γκολ που πέτυχε ο Μπαλντέ στο 67', ενώ η Καβάλα επικράτησε του Νέστου Χρυσούπολης με το ίδιο σκορ, με την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Σιφναίου στο 57'.

Τα αποτελέσματα:

Καβάλα - Νέστος Χρυσούπολης 1-0 (Σιφναίος πέν. 57')

ΠΑΟΚ Β' - ΠΑΣ Γιάννινα 1-0 (Μπαλντέ 67')

Αστέρας Aktor Β' - Μακεδονικός 3-0 (Λάσκαρης 7', Γραμμένος 34' πέν., 79' πέν.)

Νίκη Βόλου - Αναγέννηση Καρδίτσας 0-0

Ηρακλής - Καμπανιακός Χαλάστρας 2-2 (Κυνηγόπουλος 6', Εραμούσπε 71' - Ρόβας 28', Δερμιτζάκης 63')

Η βαθμολογία:

1) Ηρακλής 28

2) Νίκη Βόλου 27

3) Αναγέννηση Καρδίτσας 27

4) Αστέρας Aktor Β' 26

5) ΠΑΟΚ Β' 14

6) Καβάλα 12

7) Νέστος Χρυσούπολης 11

8) Καμπανιακός Χαλάστρας 9

9) ΠΑΣ Γιάννινα 8

10) Μακεδονικός 5

Η επόμενη αγωνιστική (13η):

Αστέρας Aktor Β' - ΠΑΟΚ Β'

Καμπανιακός Χαλάστρας - Αναγέννηση Καρδίτσας

Νέστος Χρυσούπολης - Ηρακλής

Μακεδονικός - Καβάλα

ΠΑΣ Γιάννινα - Νίκη Βόλου