Βόρειος Όμιλος: «Χ»αμένος ο Ηρακλής, δεν εκμεταλλεύτηκε την γκέλα της Νίκης Βόλου

Η Νίκη Βόλου τα βρήκε σκούρα κόντρα στην Αναγέννηση Καρδίτσας, με αποτέλεσμα να φέρει μία λευκή ισοπαλία (0-0) την οποία όμως δεν εκμεταλλεύτηκε ο Ηρακλής, για να αυξήσει τη διαφορά στους τρεις βαθμούς, διότι στραβοπάτησε και αυτός στο «Καυτανζόγλειο» (2-2) με τον Καμπανιακό Χαλάστρας.
Ο Αστέρας Aktor Β' δεν αντιμετώπισε ιδιαίτερα προβλήματα και επικράτησε εμφατικά του Μακεδονικού με 3-0, έχοντας ως δις σκόρερ τον Γραμμένο με ισάριθμες εύστοχες εκτελέσεις πέναλτι στο 34' και 79', ενώ ο άλλος ήταν ο Λάσκαρης στο 7'.
Όσον αφορά τα χθεσινά παιχνίδια ο ΠΑΟΚ Β΄ νίκησε τον ΠΑΣ Γιάννινα με 1-0, χάρη στο γκολ που πέτυχε ο Μπαλντέ στο 67', ενώ η Καβάλα επικράτησε του Νέστου Χρυσούπολης με το ίδιο σκορ, με την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Σιφναίου στο 57'.
Τα αποτελέσματα:
Καβάλα - Νέστος Χρυσούπολης 1-0 (Σιφναίος πέν. 57')
ΠΑΟΚ Β' - ΠΑΣ Γιάννινα 1-0 (Μπαλντέ 67')
Αστέρας Aktor Β' - Μακεδονικός 3-0 (Λάσκαρης 7', Γραμμένος 34' πέν., 79' πέν.)
Νίκη Βόλου - Αναγέννηση Καρδίτσας 0-0
Ηρακλής - Καμπανιακός Χαλάστρας 2-2 (Κυνηγόπουλος 6', Εραμούσπε 71' - Ρόβας 28', Δερμιτζάκης 63')
Η βαθμολογία:
1) Ηρακλής 28
2) Νίκη Βόλου 27
3) Αναγέννηση Καρδίτσας 27
4) Αστέρας Aktor Β' 26
5) ΠΑΟΚ Β' 14
6) Καβάλα 12
7) Νέστος Χρυσούπολης 11
8) Καμπανιακός Χαλάστρας 9
9) ΠΑΣ Γιάννινα 8
10) Μακεδονικός 5
Η επόμενη αγωνιστική (13η):
Αστέρας Aktor Β' - ΠΑΟΚ Β'
Καμπανιακός Χαλάστρας - Αναγέννηση Καρδίτσας
Νέστος Χρυσούπολης - Ηρακλής
Μακεδονικός - Καβάλα
ΠΑΣ Γιάννινα - Νίκη Βόλου