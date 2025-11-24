Γιαννιώτας: «Ο κόσμος θέλει παραπάνω πράγματα»

Οι δηλώσεις του Γιάννη Γιαννιώτα μετά το τέλος του αγώνα απέναντι στην ΑΕΚ, στην κάμερα της συνδρομητικής

Αναλυτικά όσα ανέφερε ο Γιάννης Γιαννιώτας στην κάμερα της Cosmote TV:

Για το παιχνίδι:

“Ηταν ένα πολύ δύσκολο ματς, το ξέραμε. Η ΑΕΚ μπήκε διαβασμένη. Ακολουθήσαμε ένα συγκεκριμένο πλάνο που ως ένα σημείο είχε βγει. Αν σκοράραμε με Παναγίδη ή Πέρεθ, θα μιλούσαμε για άλλο ματς. Οταν χάνεις ευκαιρίες… Δεν υπάρχει κάτι άλλο να πούμε. Να σκύψουμε τα κεφάλια. Να καταλάβουμε πού είμαστε και τί φανέλα φοράμε. Πρέπει να προσπαθήσουμε λίγο παραπάνω. Να είμαστε πιο aggressive και αποτελεσματικοί. Να δημιουργήσουμε περισσότερο. Ο κόσμος θέλει να δει παραπάνω πράγματα από εμάς. Ο καθένας πρέπει να βγάλει τον καλύτερο εαυτό του”.

Για τον Αλφαρέλα:

“Αυτό που έπαθε ήταν… κρύο. Περαστικά στο παιδί. Αυτό όμως δεν αποτελεί δικαιολογία. Οταν είσαι μεγάλη ομάδα, υπάρχουν άλλοι τόσοι ποδοσφαιριστές που περιμένουν την ευκαιρία τους. Να δουλέψουμε όλοι. Είναι μονόδρομος. Έχουμε συζητήσει με τα παιδιά. Είναι και θέμα ψυχολογίας όμως… Πρέπει να το φτιάξουμε λίγο. Τα λόγια κουράζουν. Καταλαβαίνω τον κόσμο, θέλει αποτέλεσμα”.

