«Στην καλύτερη του κατάσταση ο Πινέδα, για βασικός απέναντι στην Ουρουγουάη»

Την εξαιρετική κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο Ορμπελίν Πινέδα τονίζουν στο Μεξικό και επισημαίνουν πως ο διεθνής μεσοεπιθετικός της ΑΕΚ διεκδικεί θέση βασικού στο φιλικό με την Ουρουγουάη που θα διεξαχθεί σήμερα τα ξημερώματα (03:00).

Πιο συγκεκριμένα, η ιστοσελίδα «ovaciones» σημειώνει πως ο Χαβιέρ Αγκίρε θα ξεκινήσει στην επίθεση με τους Ραούλ Χιμένεζ, Ίρβινγκ Λοζάνο και έναν εκ των Ορμπελίν Πινέδα ή Ρομπέρτο Αλβαράδο. Από την πλευρά του, το ESPN σε θέμα απου φιλοξενεί για τους Μεξικανούς διεθνείς που παίζουν στην Ευρώπη, καταγράφει την άνοδο της απόδοσης του Πινέδα.

«Ο ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ δείχνει πως βρίσκεται στην καλύτερη φόρμα από την έναρξη της χρονιάς. Έχει σκοράρει δύο γκολ και έχει λάβει δεχτεί κίτρινες κάρτες. Η AEK αγωνίζεται επίσης στην Conference League, όπου ο Ορμπελίν δεν έχει χασει λεπτό, καταγράφοντας δύο ασίστ», αναφέρουν χαρακτηριστικά στο Μεξικό.

Ο Ορμπελίν Πινέδα που μετρά 87 συμμετοχές και 12 γκολ με το Μεξικό, αποτελεί φέτος παίκτη βαρόμετρο για την ΑΕΚ του Μάρκο Νίκολιτς, έχοντας στο σύνολο 20 παιχνίδια, 2 γκολ και 3 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις με 1.474’ λεπτά συμμετοχής.

Μάλιστα ο Μεξικανός ήταν αυτός που... υπέγραψε τις δυο τελευταίες νίκες της ΑΕΚ στο πρωτάθλημα, με γκολ στο τέλος απέναντι σε Παναιτωλικό και ΟΦΗ.