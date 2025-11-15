ΠΑΟΚ: Προπόνηση με τις γνωστές απουσίες

Χωρίς τους Κωνσταντέλια, Καμαρά και Σάστρε η Σαββατιάτικη (15/11) προπόνηση του ΠΑΟΚ - Επιστροφή στη «δουλειά» τη Δευτέρα (17/11)

Η προετοιμασία του ΠΑΟΚ συνεχίζεται ενόψει επανέναρξης, με τους Κωνσταντέλια-Καμαρά σταθερά «εκτός» και τις γνωστές απουσίες ελέω Εθνικών.

Ένα γεμάτο πρωινό Σαββάτου για τους ποδοσφαιριστές του Δικεφάλου στη Νέα Μεσημβρία με δουλειά σε όλους τους τομείς.

Η μέρα ξεκίνησε με προθέρμανση, παιχνίδια κατοχής, ασκήσεις φυσικής κατάστασης 1 vs 1 και τουρνουά στο φινάλε.

Οι Γιάννης Κωνσταντέλιας και Μαντί Καμαρά υποβλήθηκαν σε θεραπεία, ενώ ο Ζόαν Σάστρε δούλεψε ατομικά στο γυμναστήριο.

Την Κυριακή (16.11) η ομάδα έχει ρεπό και θα επιστρέψει στις προπονήσεις τη Δευτέρα (17.11) στις 17:00.