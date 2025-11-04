Ο πλουραλισμός του ΠΑΟΚ στο σκοράρισμα (stats)

O πρωτοπόρος του πρωταθλήματος είναι και πρωτοπόρος στην σχετική λίστα με τους περισσότερους διαφορετικούς σκόρερς σε επίσημα ματς.

Η πιο ενδιαφέρουσα συνθήκη για έναν προπονητή είναι να έχει «ενεργούς» όσο το δυνατόν περισσότερους παίκτες όσον αφορά τη σχέση τους με τα δίχτυα. Αναμφισβήτητα ένας δύο «γκολτζήδες» φορ είναι απολύτως απαραίτητοι για κάθε ομάδα που έχει υψηλές βλέψεις, όμως το να παίρνεις γκολ από πολλούς παίκτες σου λύνει πολλά προβλήματα. Χωρίς συζήτηση.

Σ’ αυτό τον τομέα ο ΠΑΟΚ είναι ο αναμφισβήτητος πρωταγωνιστής φέτος. Ούτε πέντε, ούτε δέκα, αλλά 14 διαφορετικοί παίκτες του ΠΑΟΚ έχουν βρει δίχτυα στα επίσημα ματς της σεζόν για όλες τις διοργανώσεις (Πρωτάθλημα, Κύπελλο, Γιουρόπα Λιγκ). Αυτό μπορεί να δείχνει παράλληλα την απουσία ενός «κεντρικού» σκόρερ για τον δικέφαλο, ωστόσο αποδεικνύει ότι πολλοί παίκτες μπορούν να βάλουν τη μπάλα στα δίχτυα, αν παραστεί ανάγκη.

Αυτός ο πλουραλισμός στους σκόρερ εξηγεί αρκετά πράγματα όσον αφορά τις βλέψεις των ομάδων την αγωνιστική περίοδο που διανύουμε. ΑΕΚ και Λεβαδειακός βρίσκονται στη δεύτερη θέση με 12 διαφορετικούς σκόρερς και ακολουθεί ο Παναθηναϊκός με μια ενδεκάδα.

Οι περισσότερες ομάδες μέχρι τώρα έχουν παρουσιάσει από εννέα διαφορετικούς σκόρερς (6 από τις 14). Ο Ολυμπιακός με τους Ελ Κααμπί (7 γκολ) και Ταρέμι (6 γκολ) έχει εννέα διαφορετικούς σκόρερ, αλλά 28 γκολ. Η Κηφισιά έχει 20 γκολ και οκτώ διαφορετικούς σκόρερς, εκ των οποίων ξεχωρίζουν Τετέη (6 γκολ) και Παντελίδης (5 γκολ).