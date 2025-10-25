Ο αρχιδιαιτητής… Πίτερ Σέλερς, ο «φαντάρος» και οι «μακάρι να διαψευστώ» που πάλι διαψεύστηκαν!

Η ΑΕΚ πάει την Κυριακή στο Καραϊσκάκη. Σε ένα πρωτάθλημα που από την προηγούμενη Κυριακή και για όσο ο Λανουά θα παριστάνει τον αρχιδιαιτητή είναι δεδομένο πως θα αμφισβητείται η αξιοπιστία του. Γράφει ο Κώστας Κετσετζόγλου.

Η ακροαματική διαδικασία στον αθλητικό δικαστή, οι μαρτυρίες και κυρίως η προβολή των βίντεο με την δήθεν φραστική επίθεση που βάφτισε προπηλακισμό η έκθετη ηθικά ΕΠΟ αλλά και το… δεύτερο μέρος του βίντεο με τις κινήσεις του στην OPAP Arena αφού… αισθάνθηκε πως κινδυνεύει η ζωή του διέσυραν τον ηθοποιό αυτής της… παράστασης αλλά και τους συνεργούς του.

Η ΑΕΚ απαλλάχθηκε παρότι η ΕΠΟ είχε δείξει ξεκάθαρα από το βράδυ της Κυριακής αλλά και με την καταγγελία που και καλά έγινε στις 19 Οκτωβρίου αλλά την έστειλαν με… κάρο και πήρε αριθμό πρωτοκόλλου στις 21 του μήνα πως επιθυμούσε έστω και… 500 ευρώ πρόστιμο για να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα που έπραξε μαζί με τον πιο ακριβοπληρωμένο υπάλληλο της από το βράδυ της Κυριακής.

Εδώ αξίζει να σημειωθεί πως την προηγούμενη μέρα ο Λανουά αλλά και ο διαιτητής Μόσχου που ο αρχιδιαιτητής είχε πάει να παρακολουθήσει σε ένα ακόμη ρεσιτάλ στο Ατρόμητος - Άρης δέχτηκε αρκετά σοβαρή φραστική επίθεση από τον δικαιολογημένα έξαλλο κύριο Σπανό. Τη μάθαμε επειδή κλήθηκε σε απολογία και τελικά τιμωρήθηκε με 15 μέρες απαγόρευση.

Δεν θεωρήθηκε τόσο σημαντική ώστε να παρέμβει η ΕΠΟ με ανακοίνωση και απειλές για εισαγγελείς κτλ. Προφανώς εκεί δεν αισθάνθηκε ο Λανουά ότι κινδύνευσε η ζωή του, ούτε του Μόσχου. Ενώ στη Φιλαδέλφεια όπως μάθαμε από τα… ρεπορτάζ αισθάνθηκε απειλή για την ζωή του λόγω προπηλακισμού. Από ένα άτομο που κάτι του είπε από 30 μέτρα απόσταση κι ενώ ο διπλανός του… δράστη χειροκροτούσε ειρωνικά. Διάρκεια του περιστατικού σύμφωνα με τους αυτόπτες της εκδίκασης που είδαν το βίντεο 5 δευτερόλεπτα. Πως να μείνει σε αυτό το γήπεδο - κόλαση ο φουκαράς; Κρύφτηκε… 53 λεπτά μαζί με τον δεύτερο παρατηρητή στο vip lounge δίπλα σε καμιά δεκαριά ανθρώπους του ΠΑΟΚ που ήταν αυτοί που πρώτοι διαβεβαίωσαν τον Λυσσάνδρου όταν έφτασε πως δεν έχει γίνει τίποτα και μετά ο Γάλλος κατέβηκε στα αποδυτήρια να ενημερώσει ότι φεύγει… προπηλακισμένος τον άλλο παρατηρητή της Super League.

Παρεμπιπτόντως ήταν και παρατηρητής διαιτησίας αλλά εγκατέλειψε το πόστο του και άφησε τον διαιτητή χωρίς έλεγχο. Θα είναι και στο Καραϊσκάκη βέβαια όπου σίγουρα θα γράψει και κριτική… πεντάστερη μετά την λήξη του αγώνα. Ιδίως τώρα που ο εισαγγελέας ταυτοποίησε τους μη διαπιστευμένους που επιτέθηκαν σε παίκτες της ΑΕΚ πρέπει να αναδειχθεί το πόσο φιλόξενο είναι το Φαληρικό στάδιο. Ακόμη και με τα Αγγλικά του που αντικειμενικά είναι επιπέδου η Εφη Θώδη τραγουδάει.. rock, σε πέντε λεπτά θα την έχει γράψει την κριτική στο google.

Παρεμπιπτόντως έκανε και κάτι άλλο που μου θύμισε τον αδερφό μας τον… «φαντάρο»που μετά από 7 ώρες υποχρεωτική στάση κάπου στην Ιταλία λόγω ατυχήματος των πούλμαν για Μπιλμπάο κι αφού ξεκινήσαμε και είχαμε κάνει 200 μέτρα είπε στον οδηγό να σταματήσει για να κατέβει για… κατούρημα. Για την ιστορία ο οδηγός εξέφρασε εύλογες αντιρρήσεις αλλά μετά την εκτόξευση ενός… σιροπιού σταμάτησε και άνοιξε την πόρτα. True Story. Έτσι κι ο Λανουά.

Ενώ ήταν μια ώρα στο vip lounge δίπλα στην τουαλέτα φεύγοντας πάτησε το μηδέν στο ασανσέρ για να πάει τουαλέτα στις τουαλέτες των επισήμων όπου αν και φοβούμενος για την ζωή του όπως διαβάσαμε στα ρεπορτάζ αναμίχθηκε με οπαδούς της ΑΕΚ που δεν του έδωσαν σημασία. Κάποιος κακεντρεχής ή απλά καχύποπτος θα έλεγε πως το έκανε ψάχνοντας την… επαφή όπως κάποιος παίκτης που προσπαθεί να κερδίσει πέναλτι. Πάντως αποκλείεται να ήταν στη φάση που ήταν ο “φαντάρος” πριν 36 χρόνια.

Τέλος πάντως εγώ θα δεχτώ κόντρα στη συνολική του στάση πως το έκανε επειδή εκείνη την ώρα του ήρθανε. Ανακουφίστηκε και έφυγε. Μετά έκανε την καταγγελία που ξεκίνησε με… κάρο από τα γραφεία της ΚΕΔ και έφτασε δυο μέρες μετά σύμφωνα με τον αριθμό πρωτοκόλλου. Δεν πιστεύω να νόμιζε κανείς πως στην πραγματικότητα την έκανε μόλις είδαν πως η ΑΕΚ δεν κλήθηκε για τον… προπηλακισμό του και έγραψαν απάνω προγενέστερη ημερομηνία;; Προς Θεού!

Δυστυχώς δεν ήταν… τυχερή η πρώτη του καταγγελία. Ίσως είχε καλύτερη τύχη αν αποφάσιζε να κάνει καταγγελία επειδή προπονητής είχε δηλώσει παραπονούμενος για την διαιτησία ότι υπάρχει ένα σύστημα μαφίας που τον πολεμάει ή όταν άλλη ΠΑΕ ζήτησε την αποπομπή του επειδή και καλά δεν του άρεσε ένας ορισμός όμως δεν τα θεώρησε σημαντικά και σίγουρα δεν αισθάνθηκε… κίνδυνο. Με την ΑΕΚ όμως έσπασε όλα τα ρεκόρ ευαισθησίας. Πάντως αν ήμουν εγώ ο σεναριογράφος και σκηνοθέτης θα τον… απέλυα. Μιλάμε για ερμηνεία σαν τον Πίτερ Σέλερς στην πρώτη σκηνή του “Party” που κανει τον κομπάρσο και καλά σε ταινία την οποία… καταστρέφει. Παραλίγο να λιποθυμήσω από τα γέλια όταν την είδα πριν καμιά σαρανταριά χρόνια σε ένα θερινό στο Μάτι. Δείτε το βίντεο. Αξίζει.

Σε κάθε περίπτωση η ΑΕΚ είπε ευθέως πως ο Λανουά έψαχνε τρόπο για να τιμωρηθεί η ομάδα! Ο αρχιδιαιτητής έτσι; Ο άνθρωπος που ορίζει και κρίνει τους διαιτητές. Ποτέ ξανά δεν έχει γίνει τέτοιο πράγμα. ΠΟΤΕ! Και η ΑΕΚ παίζει στο Καραϊσκάκη αλλά και στα υπόλοιπα παιχνίδια του πρωταθλήματος με τους διαιτητές που ορίζει αυτός ο αρχιδιαιτητής. Με έναν αρχιδιαιτητή που αποδείχτηκε μέσω ακροαματικής διαδικασίας και ελέγχου ΟΛΩΝ των στοιχείων πως έπαιξε θέατρο για να προκαλέσει τιμωρία της ΑΕΚ και παράλληλα να σιωπήσει με την απειλή εισαγγελέα τις ελάχιστες φωνές που μιλούν για τα διαιτητικά λάθη. Ότι δηλαδή επειδή γράφουμε ή λέμε τα παράπονα μας για τον αρχιδιαιτητή τον θέτουμε σε κίνδυνο. Αν είναι δυνατόν.

Παρόλη λοιπόν την επικοινωνιακή πίεση της ΕΠΟ και των μηχανισμών προπαγάνδας Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ που βάζουν πλάτη σε όλα η σκευωρία και οι απειλές της απαράδεκτης ανακοίνωσης - επίσημης ενημέρωσης της ΕΠΟ κατέρρευσαν. Η ΑΕΚ αθωώθηκε πανηγυρικά. Μετά το διαιτητική παγίδα στην Κηφισιά κατάφερε να βγει αλώβητη κι από την επικοινωνιακή- δικαστική παγίδα. Τώρα πρέπει να πληρώσουν! Η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΑΕΚ αλλά και η δήλωση του Μάριου Ηλιόπουλου ήταν ξεκάθαρες. Κι ας χρειαστεί χρόνος όπως έγινε με την ταυτοποίηση των μη διαπιστευμένων που επιτέθηκαν στους παίκτες της ΑΕΚ στα αποδυτήρια του Καραϊσκάκη.

Η δικαιοσύνη αργεί αλλά βρίσκει τον άκρη όταν θέλει και όταν κάποιος πιέζει προς αυτή την κατεύθυνση. Αποδείχτηκε περίτρανα πως ο Ηλιόπουλος αυτό που είπε εκείνο το βράδυ στο Φάληρο το έκανε. Και έπεται συνέχεια. Για αρχή την Κυριακή κανείς δεν θα τολμήσει ούτε να πλησιάσει παίκτη της ΑΕΚ. Και για να μην ξεχνάμε πρέπει να ειπωθεί πως για άλλη μια φορά η μερίδα των ΑΕΚτζήδων που χρησιμοποιούν το σλόγκαν “μακάρι να διαψευστώ” απλά… διαψεύστηκαν.

Μέχρι την άλλη φορά που θα πουν πάλι… μακάρι αμφισβητώντας την ίδια τους την ομάδα για οτιδήποτε. Αυτά. Τα μάτια μας 14 αύριο γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε το σλόγκαν: “Φτιάξτε ομάδα και μετά μιλάτε για διαιτησία”. Έφαγαν μεγάλη ήττα, τους γύρισε μπούμερανγκ οπότε θα ψάξουν την ρεβάνς.

Μέχρι τότε ας κλείσουμε με μια ανάλυση του όρου προπηλακισμός ώστε την επόμενη φορά ο συγγραφέας των ανακοινώσεων να ξέρει που χρησιμοποιείται η εν λόγω λέξη για να μην γίνεται ρόμπα και με δικαστική απόφαση…

Έννοια προπηλακισμού

Η λέξη προπηλακισμός έχει αρχαία ελληνική ρίζα και η πραγματική της σημασία περιγράφει μια σοβαρή μορφή επίθεσης, που υπερβαίνει την απλή λεκτική προσβολή.

Πιο συγκεκριμένα, η έννοια της λέξης περιλαμβάνει τα εξής:

* Χλευασμό και εξευτελισμό: Η ενέργεια του προπηλακισμού στοχεύει στον διασυρμό και την ταπείνωση ενός προσώπου, συνήθως με δημόσιο και υποτιμητικό τρόπο.

* Λεκτική επίθεση: Συνοδεύεται από ύβρεις, βρισιές και προσβλητικές εκφράσεις, που συχνά εκφέρονται με οργή και μένος.

* Σωματική βία (αρχική σημασία): Στην αρχαιότητα, η λέξη προπηλακίζω σήμαινε κυριολεκτικά "πετώ λάσπη σε κάποιον". Μεταφορικά, κατέληξε να σημαίνει τη δημόσια προσβολή και τον εξευτελισμό, σαν να έχει καλυφθεί ο άνθρωπος με λάσπη. Στη σύγχρονη χρήση, η σημασία αυτή έχει μετατοπιστεί κυρίως στον λεκτικό και ψυχολογικό εξευτελισμό, αν και ο όρος μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για να περιγράψει περιστατικά που περιλαμβάνουν και σωματική βία ή απειλές.

Συνοψίζοντας, ο προπηλακισμός δεν είναι απλώς μια διαφωνία ή μια ήπια επίθεση, αλλά μια οργανωμένη ή έντονη ενέργεια που αποσκοπεί στην πλήρη υπονόμευση και εξευτελισμό του ατόμου που δέχεται την επίθεση.