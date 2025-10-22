Μπήκε (στο χορτάρι)-είδε-νίκησε: η Μπάγερν επικράτησε στο ρελαντί με 4-0 της Μπριζ, έκανε το 3/3 και παρέμεινε στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα.

Το γνωρίζαμε εκ των προτέρων. Μπορεί να μη διαβάζουμε βουλωμένο γράμμα, αλλά αυτό το ξέραμε: η Μπάγερν θα κέρδιζε- ακόμη κι αν ο Θεός κοιμόταν, εξαντλημένος από τη Δημιουργία- εύκολα ή δύσκολα την Μπριζ, στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής του Champions League.

Εντέλει, η μπίλια, μαζί με την μπάλα, έκατσε στο «εύκολα»: οι Βαυαροί φέρθηκαν στους Βέλγους σα να ήταν λιωμένη σοκολάτα, καθώς τους «έλιωσαν» εντός των τεσσάρων γραμμών.

Μόλις στο 5' ο Λέναρντ Καρλ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα κι έγινε ο νεότερος παίκτης της Μπάγερν (και ο νεότερος Γερμανός εν γένει) που σκοράρει στο Champions League.

17 & 242 - At 17 years and 242 days, Lennart Karl is Bayern Munich's youngest goalscorer in the UEFA Champions League and also the youngest German UCL goalscorer ever. Talent. #FCBBRU #UCL pic.twitter.com/oP4CTswvMK — OptaFranz (@OptaFranz) October 22, 2025

Κέιν (14') και Ντίαζ (34') καθάρισαν την υπόθεση «νίκη» από το ημίχρονο, με τον Τζάκσον στο 79΄ να βάζει απλά το κερασάκι στην ήδη υπάρχουσα τούρτα.

Κάπως έτσι η Μπάγερν, με το... κολακευτικό για την Μπριζ, όπως εξελίχθηκε το ματς, 4-0, έκανε δια περιπάτου το 3/3 και στοχεύει να παραμείνει εκεί για το μέλλον.

Το εγγύς, προφανώς, αλλά και το απώτερο...