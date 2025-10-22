Το γνωρίζαμε εκ των προτέρων. Μπορεί να μη διαβάζουμε βουλωμένο γράμμα, αλλά αυτό το ξέραμε: η Μπάγερν θα κέρδιζε- ακόμη κι αν ο Θεός κοιμόταν, εξαντλημένος από τη Δημιουργία- εύκολα ή δύσκολα την Μπριζ, στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής του Champions League.
Εντέλει, η μπίλια, μαζί με την μπάλα, έκατσε στο «εύκολα»: οι Βαυαροί φέρθηκαν στους Βέλγους σα να ήταν λιωμένη σοκολάτα, καθώς τους «έλιωσαν» εντός των τεσσάρων γραμμών.
Μόλις στο 5' ο Λέναρντ Καρλ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα κι έγινε ο νεότερος παίκτης της Μπάγερν (και ο νεότερος Γερμανός εν γένει) που σκοράρει στο Champions League.
Κέιν (14') και Ντίαζ (34') καθάρισαν την υπόθεση «νίκη» από το ημίχρονο, με τον Τζάκσον στο 79΄ να βάζει απλά το κερασάκι στην ήδη υπάρχουσα τούρτα.
Κάπως έτσι η Μπάγερν, με το... κολακευτικό για την Μπριζ, όπως εξελίχθηκε το ματς, 4-0, έκανε δια περιπάτου το 3/3 και στοχεύει να παραμείνει εκεί για το μέλλον.
Το εγγύς, προφανώς, αλλά και το απώτερο...