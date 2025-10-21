Ζεσούς: «Αποφασίσαμε να προφυλάξουμε τον Κριστιάνο Ρονάλντο, δεν θα παίξει»

Ο Χόρχε Ζεσούς θέλει να κρατήσει τον Κριστιάνο Ρονάλντο μακριά από τραυματισμούς και πήρε την απόφαση να αφήσει κάποια παιχνίδια εκτός τον Κριστιάνο Ρονάλντο.

Ο Πορτογάλος σταρ δεν θα ταξιδέψει με την υπόλοιπη ομάδα σε Ιράκ, Ινδία και Χονγκ Κονγκ, αφού η ομάδα θεώρησε πως είναι καλύτερα για εκείνον να μείνει πίσω στο Ριάντ.

Με αυτόν τον τρόπο ο τεχνικός της Αλ Ναασρ δείχνει πως ο Κριστιάνο είναι απαραίτητος για τους αγώνες του πρωταθλήματος.

«Όλοι θαυμάζουν τον Ρονάλντο, έχει ένα τεράστιο κοινό. Για τους αγώνες εκτός του "Βασιλείου", αποφασίσαμε να τον ξεκουράσουμε. Πρέπει να διαφυλάξουμε τη φυσική του κατάσταση.

Ξέρουμε ότι στο Ιράκ, στην Ινδία και στο Χονγκ Κονγκ πολλοί άνθρωποι θέλουν να βγάλουν φωτογραφίες μαζί του, γι’ αυτό επιλέξαμε να τον κρατήσουμε στο Ριάντ ώστε να είναι έτοιμος για τους επόμενους αγώνες».