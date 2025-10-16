Νέα εποχή στο ποδόσφαιρο: Ο τεχνικός του Μαρόκου έβγαλε τη… μωβ κάρτα και έκανε «challenge»

Στον ημιτελικό του Μαρόκου με τη Γαλλία για το Μουντιάλ Κ20, γράφτηκε ιστορία καθώς ο τεχνικός των Αφρικανών, σήκωσε τη μωβ κάρτα, η οποία του έδωσε το δικαίωμα να κάνει «challenge» και να στείλει τον διαιτητή στο VAR για να δει μία συγκεκριμένη φάση.

Νέα επαναστατική αλλαγή στο ποδόσφαιρο ήρθε και μένει να δούμε αν θα μείνει!

Η μωβ κάρτα έκανε την εμφάνιση της στον ημιτελικό Μαρόκο - Γαλλία για το Μουντιάλ Κ20, φέρνοντας την επανάσταση στο ποδόσφαιρο!

Η συγκεκριμένη κάρτα, λοιπόν, θα δίνεται σε κάθε προπονητή πριν από τη σέντρα των αγώνων και εφόσον εκάστοτε τεχνικός μιας ομάδας θεωρεί πως ο διαιτητής έχει πάρει λάθος απόφαση σε μια κρίσιμη φάση του αγώνα, τότε θα μπορεί να τη σηκώνει στον αέρα και να κάνει «challenge».

Αυτό έπραξε για πρώτη φορά ο προπονητής του Μαρόκου, Μοχάμεντ Ουαχμπί, ο οποίος σήκωσε στο 72ο λεπτό την μωβ κάρτα του αγώνα κόντρα στην Γαλλία και έστειλε τον διαιτητή της αναμέτρησης στο VAR για να εξετάσει μια πιθανή περίπτωση πέναλτι υπέρ της ομάδας του.

Στη συνέχεια ο προπονητής του Μαρόκου παρέδωσε την κάρτα στον τέταρτο διαιτητή, καθώς δικαιούται μία φορά να την χρησιμοποιήσει σε όλο το ματς.



Το «challenge» όμως δεν ήταν επιτυχημένο, καθώς ο ρέφερι έκανε on field review αλλά παρέμεινε στην αρχική του απόφαση και δεν έδειξε την «άσπρη βούλα».



Αυτή η κάρτα βρίσκεται σε πειραματική διαδικασία η οποία δοκιμάζεται για πρώτη φορά από τη FIFA στο εν λόγω τουρνουά και μένει να δούμε αν θα αποφασιστεί να χρησιμοποιείται και σε άλλες διεθνείς διοργανώσεις και πρωταθλήματα ανά τον κόσμο.