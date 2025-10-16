Ζιρού: «Θέλω να παίξω και την επόμενη σεζόν στη Λιλ και μετά ν' αποσυρθώ»

Ο Ολιβιέ Ζιρού αποχώρησε το καλοκαίρι από τις ΗΠΑ και τη Λος Άντζελες FC, καθώς δεν είχε καταφέρει να προσαρμοστεί στο MLS, και επέστρεψε στη Γαλλία, υπογράφοντας μονοετές συμβόλαιο συνεργασίας με τη Λιλ.

Ο 39χρονος φορ είχε μόλις πέντε γκολ από το καλοκαίρι του 2024 όταν άφησε την Ιταλία και τη Μίλαν για να περάσει τον Ατλαντικό και να συνεχίσει την καριέρα του στην «πόλη των αγγέλων».

Στα τελευταία 16 ματς όμως του πρωταθλήματος των Ηνωμένων Πολιτειών ήταν μόλις στα πέντε στην αρχική ενδεκάδα και αποφάσισε να επιστρέψει στη Γαλλία.

Έτσι επέστρεψε στη Ligue 1 και θέλει να επεκτείνει το συμβόλαιο του με τη Λιλ για έναν ακόμη χρόνο και ν' αποσυρθεί από τα γήπεδα τον Ιούνιο του 2027: «Ναι θα ήθελα να παίξω και την επόμενη σεζόν και μετά ν' αποσυρθώ. Ολα εξαρτώντας από τη διοίκηση», τόνισε ο διάσημος επιθετικός.

Ο Ζιρού, με σπουδαία καριέρα σε Αρσεναλ, Τσέλσι και Μίλαν, παραμένει ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία της εθνικής Γαλλίας με 57 γκολ με τη φανέλα των «τρικολόρ», ενώ φέτος με τη φανέλα των «λιλουά» έχει έξι γκολ και μια ασίστ σε 22 αγώνες, σε όλες τις διοργανώσεις.