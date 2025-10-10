Μαχρέζ: «Δεν είμαι ο... Ρονάλντο - Αυτό θα είναι το τελευταίο μου Μουντιάλ»

Το τελευταίο Μουντιάλ θα είναι το 2026 για τον Μαχρέζ, με τον 34χρονο Αλγερινό σταρ να τονίζει πως δεν είναι ο Κριστιάνο Ρονάλντο για να αγωνίζεται μέχρι τα 38 του σε αυτό το επίπεδο.

Ο Ριγιάντ Μαχρέζ απέκλεισε το ενδεχόμενο να επεκτείνει την διεθνή καριέρα του μέχρι τα σαράντα του όπως ο Κριστιάνο Ρονάλντο, καθώς δήλωσε ότι το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 θα είναι το τελευταίο του, έχοντας οδηγήσει την Αλγερία σε μια πέμπτη συμμετοχή στο τουρνουά.

Ο 34χρονος εξτρέμ, ο οποίος παίζει για την πρωταθλήτρια Ασίας Αλ-Αχλί, σκόραρε μία φορά και έδωσε δύο ασίστ στη νίκη της Αλγερίας με 3-0 επί της Σομαλίας στην προτελευταία αγωνιστική των προκριματικών της Αφρικής, εξασφαλίζοντας την πρώτη θέση στον 7ο όμιλο και μια θέση στους τελικούς της επόμενης χρονιάς στις ΗΠΑ, τον Καναδά και το Μεξικό.

«Αυτό θα είναι το τελευταίο μου Παγκόσμιο Κύπελλο. Δεν είμαι ο Ρονάλντο» δήλωσε ο Μαχρέζ στα μέσα ενημέρωσης της Αλγερίας και πρόσθεσε πως «θα δώσω τα πάντα για να εκπροσωπήσω την Αλγερία με τον καλύτερο δυνατό τρόπο».

Στη συνέχεια επαίνεσε τους συμπαίκτες του, τον προπονητή και τους οπαδούς για την υποστήριξή τους, λέγοντας ότι η ομάδα «κυριάρχησε από την αρχή μέχρι το τέλος» και ότι η προσοχή τώρα μετατοπίζεται στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής.

«Ευχαριστώ τον Θεό για αυτή τη σημαντική νίκη. Είμαι χαρούμενος που βοήθησα με δύο ασίστ, αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι έχουμε προκριθεί επίσημα» ανέφερε.

Η Αλγερία έχει πλέον προκριθεί στο Παγκόσμιο Κύπελλο για πέμπτη φορά, μετά από συμμετοχές το 1982, το 1986, το 2010 και το 2014.