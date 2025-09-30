Αποκαλυπτικοί διάλογοι Κόκε-Βινίσιους στο Ατλέτικο-Ρεάλ!

Από τα πρώτα λεπτά του ντέρμπι της Μαδρίτης μεταξύ Ατλέτικο και Ρεάλ το Σάββατο (5-2), ο Κόκε και ο Βινίσιους είχαν ήδη μια έντονη αντιπαράθεση. Οι κάμερες της ισπανικής τηλεόρασης κατέγραψαν τις συνομιλίες τους, που είχαν αρκετό ενδιαφέρον.
Ο Βραζιλιάνος ξεκίνησε πρώτος, αποκαλώντας τον αρχηγό της Ατλέτικο «γ....κλαψιάρη», με τον Ισπανό μέσο να αντιδρά γελώντας. Αργότερα, ο Βινίσιους τον κατηγόρησε ότι «… πάντα αποκαλύπτεις στα ΜΜΕ όσα σου λέω».
Το πιο εντυπωσιακό στιγμιότυπο της διαμάχης ήρθε όταν οι Λε Νορμάν και Εμπαπέ παρενέβησαν για να τους χωρίσουν. Ο Κόκε δεν έχασε την ευκαιρία να σχολιάσει τον εγωισμό του Βινίσιους, δείχνοντας τον Γάλλο συμπαίκτη του και λέγοντας «… αυτός είναι ο καλύτερος».
Ο Βραζιλιάνος απάντησε: «ναι, αλλά παίζουμε μαζί και έτσι θα έχουμε περισσότερες νίκες», με τον άσο των «ροχιμπλάνκος» να κλείνει τη συζήτηση: «Σου κλέβει την παράσταση!», αφήνοντας να εννοηθεί ότι δεν θα καταφέρει ποτέ να γίνει ο κορυφαίος της Ρεάλ όσο ο Εμπαπέ παραμένει εκεί.