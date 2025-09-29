Ανησυχία στη Σίτι με Ρόντρι

Ο Ισπανός χαφ συνεχίζει να ταλαιπωρείται από τον τραυματισμό του στο γόνατο, μένοντας εκτός από την αναμέτρηση της Μάντσεστερ Σίτι με την Mπέρνλι.

Ο Ρόντρι, μετά την ρήξη χιαστού που υπέστη την περσινή σεζόν, επέστρεψε στις υποχρεώσεις των «Σίτιζενς», μετρώντας πέντε εμφανίσεις την φετινή σεζόν, ωστόσο στην τελευταία προπόνηση πριν το ματς με την Μπέρνλι οι πόνοι επέστρεψαν.

Ο Πεπ Γκουαρντιόλα, στη συνέντευξη Τύπου, αποκάλυψε ότι ο Ισπανός χαφ, ένιωθε έντονους πόνους, στο ίδιο πόδι που χειρουργήθηκε προκαλώντας έντονη ανησυχία στους ανθρώπους της Μάντσεστερ Σίτι.

«Στην προπόνηση, ο Ρόντρι μου είπε: «Δεν μπορώ να παίξω. Έχω πολύ πόνο στο γόνατό μου, δεν μπορώ να παίξω». Εγώ του είπα ότι αν δεν μπορεί να παίξει δεν θα παίξει. Είναι το ίδιο γόνατο που είχε τραυματιστεί», ανέφερε ο Γκουαρντιόλα.