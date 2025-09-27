Το αήττητο του διατήρησε ο Αστέρας Aktor Β', αφού στο παιχνίδι με τον Μακεδονικό για την 3η αγωνιστική της Super League 2 αναδείχθηκε ισόπαλος με 1-1.

Στο παιχνίδι που άνοιξε την αυλαία της 3ης αγωνιστικής του Βορείου Ομίλου της Super League 2, ο Μακεδονικός υποδέχτηκε στην Ευκαρπία τον Αστέρα Aktor Β'.

Η ομάδα του Παπαβασιλείου προερχόταν από τη νίκη απέναντι στον ΠΑΣ Γιάννινα (1-0), ενώ αυτή του Αντωνόπουλου επικράτησε και αυτή του Νέστου Χρυσούπολης (2-1).

Το πρώτο μέρος δεν είχε κάποια αξιοσημείωτη ευκαιρία ούτε κάποιο τέρμα, με όλα τα γκολ να μπαίνουν στο δεύτερο ημίχρονο.

Αρχικά οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ με τον Καρτάλη στο 49', για να έρθει στη συνέχεια η απάντηση των Αρκάδων στο 63' με τον Φερνάντες και να διατηρήσουν μέχρι και το τέλος του αγώνα το αήττητο τους.

Την επόμενη αγωνιστική (4η) ο Μακεδονικός αντιμετωπίζει την Καβάλα, ενώ ο Αστέρας Aktor Β' τον ΠΑΟΚ Β'.

Οι συνθέσεις των ομάδων:

Μακεδονικός (Παπαβασιλείου): Γουναρίδης, Μορέρ, Σαραγιώτης, Τσουκάνης, Καλαϊτζής, Καραμπέρης, Καρτάλης, Νικόλοφ (46′ Παναγιωτούδης), Καντάβ, Αλτιντζής (46′ Αμανατίδης), Καπνίδης.

Αστέρας Τρίπολης Β (Αντωνόπουλος): Χατζηεμμανουήλ, Κοτσώνης, Κανελλόπουλος, Γρομητσάρης, Γρόζντανιτς, Μπουλούλης, Φερνάντες, Οκό, Γραμμένος, Φρίμπονγκ.